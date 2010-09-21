حضور انتشارات علمی و فرهنگی در شصت و دومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی با اعلام این مطلب گفت: انتشارات علمی و فرهنگی با حضور در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت آلمان به معرفی آثار نفیس منتشرشده از نخبگان و مفاخر ایرانی در حوزه علوم انسانی با موضوعات فلسفه، تاریخ، قرآن، فرهنگ و تمدن، ادبیات، هنر، ادیان، عرفان، جامعه شناسی، علوم تربیتی، تاریخ علم، علوم سیاسی، روابط بین الملل و همچنین در حوزه کتاب کودک و نوجوان خواهد پرداخت.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام شده توسط انتنشارات علمی‌ و فرهنگی در حوزه تولید کتاب الکترونیک نیز در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به معرض نمایش گذاشته می‌شود.

زارعی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود این نمایشگاه بزرگ بین‌المللی استفاده بهینه کرد، افزود: شرکت کنندگان در این نمایشگاه و نمایشگاه‌های مشابه باید بتوانند از اندوخته‌های علمی و تجربی خود برای ارتقای سطح نشر کشور بهره گیرند.

شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آلمان با حضور 7300 ناشر از 100 کشور جهان از 6 تا 10 اکتبر 2010 برابر با 14 تا 18 مهرماه برگزار می‌شود.