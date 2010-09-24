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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۷

اختصاصی مهر/

15 هزار تومان میانگین سرانه دانش آموزی در سال تحصیلی جدید

15 هزار تومان میانگین سرانه دانش آموزی در سال تحصیلی جدید

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش میانگین سرانه دانش آموزی در سال تحصیلی جدید را 15 هزار تومان عنوان کرد و گفت: با آغاز سال تحصیلی بخشی از این سرانه به حساب مدارس واریز می شود.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: البته بخشی از این سرانه که مربوط به هزینه های جاری مدارس است پرداخت شد.

سرانه دانش آموزی شامل اعتبارات آموزشی، پرورشی، فرهنگی و هزینه های خدماتی دانش آموزان در مدرسه می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سرانه مدارس متوسطه نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش، راهنمایی و ابتدایی بسته به نوع فعالیت آنها متفاوت است.

سحرخیز با اشاره به ایجاد مجتمعهای آموزشی در روستاها همزمان با سال تحصیلی جدید گفت: این مدارس علاوه بر بودجه سرانه عادی یک تا پنج میلیون سرانه ویژه نیز دریافت می کنند.

کد مطلب 1155489

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