قواعد بازی اسرائیل لو رفت؛ ابومازن نباید عقب بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای با عنوان " لیبرمن قواعد بازی را لو داد" نوشت: اینکه نژادپرستان تندروی اسرائیلی تلاش می کنند از اصولی که براساس آن روند صلح تشکیل شده فرار کنند امری عجیب نیست.

از جمله اصولی که می بایست مذاکرات سازش بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی براساس آن صورت بپذیرد اصل زمین دربرابر صلح بود و این به آن معنی است که اسرائیل می باید از همه سرزمین های عربی که در 5 ژوئن سال 1967 به اشغال در آورده است، عقب نشینی کند تا دراین صورت بتواند از عادی سازی روابط با اعراب برخوردار شود.

الجمهوریه درادامه خاطر نشان می سازد: اینکه " آویگدور لیبرمن" وزیر امورخارجه اسرائیل این اصل را رد کرده و خود اصل جدیدی یعنی تبادل اراضی و ساکنان آن را بنا نهاد بی هیچ شک و تردیدی هدف اسرائیل را از ادامه مذاکرات سازش بی انتها بیان کرد و آن اجرای دسیسه های توسعه طلبانه در سرزمین های اشغالی فلسطین است که اسرائیل درصدد به دست آوردن آنها ست.

این روزنامه مصری درادامه تاکید می کند: این موضعگیری اخیر لیبرمن که در حقیقت هدف اسرائیل را از انجام مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطین برملا کرد، تعهد طرف فلسطینی را بیشتر می کند و اینکه ابومازن باید بر موضع خود یعنی مخالفت با ادامه مذاکرات در صورت اصرار اسرائیل بر لغو توقف شهرک سازی در 26 سپتامبر تاکید بنماید.

چراکه ادامه شهرک سازی هیچ زمینه ای برای تشکیل کشورمستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف ایجاد نمی کند.