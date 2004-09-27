لوتلگرام : شيراك اكثريت مطلق در پارلمان فرانسه را از دست داد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه فرانسوي لوتلگرام، ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه كه رياست محافظه كاران را در فرانسه به عهده دارد در انتخاباتي كه يكشنبه شب در مجلس اعلاي سناي اين كشور صورت گرفت، اكثريت آراء را از دست داد.

در انتخاباتي كه شب گذشته انجام شد، سوسياليست ها و سبز ها توانستند آراء بيشتري به خود اختصاص دهند. در حال حاضر شيراك سومين حزب در پارلمان را دارا مي باشد.

ژان پير رافارين نخست وزير فرانسه كه از حزب مخالف است توانست جايگاهي را در سنا به دست آورد كه با توجه به اختلاف نظرهايي كه ميان رافارين و شيراك موجود است، برخي از تحليلگران معتقدند كه ممكن است اين موضوع سبب شود شيراك نخست وزير ديگري براي دولت خود انتخاب نمايد.

لازم به ذكر است كه چندي قبل برخي منابع خبري به نقل ازتعدادي از صاحب نظران حزب شيراك اعلام داشتند كانديداهاي حزب حاكم UPM ( اتحاديه جنبش مردمي ) به رهبري ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه با چالش بزرگي در مقابل مخالفان روبرو هستند.آنها هشدار داده اند كه در حدود ده كرسي آنها در خطر است .

آنها تصريح كردند شكستهاي سنگين در مقابل مخالفان جناح چپ ، سومين شكست دولت پس از انتخابات اروپايي و منطقه اي محسوب مي شود كه اوايل سال جاري برگزار شد و نشاندهنده آن است كه دولت شيراك اعتماد افكار عمومي را از دست داده است .



هم اكنون حزب حاكم فرانسه يكصد و شصت و دو كرسي از سيصدو بيست و يك كرسي سنا يعني اكثريت را در اختيار دارد . اگر حزب شيراك كرسيهاي سنا را از دست دهد مجبور خواهد شد كه با حزب اتحاديه دموكراسي فرانسه (UDF) در قدرت شريك شود .

احزاب مخالف يعني حزب سبز و سوسياليست اميدوارند كه پنج يا شش كرسي جديد را بدست آورند اما هيچ شانسي براي كنترل دوباره مجلس سنا نخواهند داشت زيرا روش انتخاباتي عليه آنها در جريان است .