40 برنامه فرهنگی در جنوب شرق استان تهران اجرا می شود

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این برنامه ها پس از تشکیل ستادهای هماهنگی شهرستانهای ورامین و پاکدشت با ریاست فرمانداران دو شهرستان و عضویت نهادها و ادارات و تشکیل ستادهای اجرایی شهرهای پاکدشت، ورامین، قرچک، پیشوا و جوادآباد، با هدف اجرایی کردن سیاستها و برنامه های ستادهای هماهنگی جهت بهره مندی از ظرفیتها و پتانسیل فکری، فرهنگی، اجرایی و مالی شهرها و بخشها، تدوین شد.

وی پرده برداری از 30 یادمان شهید را در مدارسی که به نام شهدای والامقام مزین شده، از برنامه های مهم این هفته عنوان کرد و افزود: برگزاری دو ایستگاه نقاشی جنب مصلاهای نمازجمعه، تشکیل چهار نمایشگاه متمرکز عکس، تصویر و اسناد دفاع مقدس، رونمایی از کتابهای "قسم به صف شدگان" و "ازمیان دیوارهای بلند" در ورامین و پاکدشت و برگزاری دو نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از دیگر برنامه های فرهنگی هفته دفاع مقدس در جنوب شرق استان تهران است.

این مسئول ادامه داد: اجرای زنگ خاطرات با حضور راویان دفاع مقدس در 50 مدرسه، نشست نقد کتاب "مأموریت در ساحل نیسان"، تجهیز کتابخانه شش مدرسه به کتب دفاع مقدس، افتتاح دو کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در دانشگاههای پاکدشت و قیامدشت و اجرای تئاتر خیابانی در 13 مدرسه راهنمایی و متوسطه و تئاتر عروسکی در چهار مدرسه ابتدایی از دیگر برنامه های بزرگداشت این ایام است.

وی از مصاحبه با 30 رزمنده دوران دفاع مقدس و تشکیل پنج گروه سرود دانش آموزی دفاع مقدس نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: طراحی، چاپ و پرده برداری از تمثال 31 شهید فرهنگی، سخنرانی و بیان خاطره راویان دفاع مقدس قبل از خطبه نمازهای جمعه جنوب شرق استان تهران و ختم قرآن و صلوات با هدف هدیه به روح پاک شهدای دفاع مقدس توسط بسیجیان در پایگاههای مقاومت از برنامه های دیگر هفته دفاع مقدس است.

کاشانی دو برنامه پخش فیلمهای سینمایی و مستند و همچنین حضور راویان دفاع مقدس در پایگاههای بسیج را از دیگر برنامه ها دانست و افزود: حضور راویان و شاعران دفاع مقدس در 30 مسجد و حسینیه و بیان خاطرات آنها، برپایی ایستگاههای صلواتی در شهرها، روستاها، ادارات و نهادها، رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور ماه، گلباران مزار شهدا در عصر روز پنجشنبه اول مهرماه، دیدار با خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان و برگزاری مراسم تجلیل از آنها نیز در برنامه های فرهنگی هفته دفاع مقدس گنجانده شده است.

وی از برگزاری همایش پیشکسوتان جهادگر و گردهمایی بزرگ سنگرسازان بی سنگر جهاد کشاورزی خبر داد و بیان داشت: برگزاری طرح ابرار و شامگاه یاد یاران در دو شهرستان ورامین و پاکدشت از برنامه های دیگر این هفته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران افزود: آذین بندی شهرها، روستاها، ادارات و نهادهای شهرستان، دیدار با ائمه جمعه، ارسال پیامهای صوتی دفاع مقدس، طراحی و چاپ پوستر رزمندگان بومی و دفاع مقدس، طراحی و چاپ تمثال سرداران شهید منطقه وتوزیع یکهزار پوستر دفاع مقدس نیز جزو برنامه های بنیاد در هفته دفاع مقدس است.

وی تأکید کرد: اختتامیه جشنواره قرآنی پایگاههای بسیج، همایش فرهنگی اجتماعی بهشت خانواده توسط بسیج خواهران، برگزاری عصر خاطره ها، صبحگاه مشترک دانش آموزی و غبار روبی مزار شهدای گمنام از مهمترین برنامه های این ایام محسوب می شود.

کاشانی افزود: حضور پرشور مردم شهرستانهای ورامین و پاکدشت در مراسم های مختلفی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در این مناطق برگزار می شود، تجلیل از هشت سال ایثارگری و شجاعت دلاور مردانی است که در عرصه های مختلف، باعث آسایش و راحتی امروزه مردم شده اند.