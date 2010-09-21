گروه های تئاتر در شهرستانها حمایت مالی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین ناصربخت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سابقه کاری گروه ها و هنرمندان آشنا به تئاتر از معیارسنجش برای دریافت این مبلغ حمایتی است.

وی حمایت از آثار فاخر استانها و تولیدات حرفه ای و تبادل گروه های شهرستانی و استانی برتر به سراسر کشور و بسترسازی برای اجراهای عمومی را از دیگر برنامه های این حوزه برشمرد.

وی گفت: استانها می توانند سی دی آثار فاخر نمایشی خود را به این مرکز ارسال و در شورای مشورتی ارزیابی می شود که کارهای مورد تأیید برای اجرا در استانهای همجوار و بعضا استانهای دیگر کشور با انعقاد تفاهمنامه همکاری میان انجمن هنرهای نمایشی مرکز و اداره کل تولید کننده اثر و نیز اداره کل استان محل اجرای اثر نمایشی صورت می پذیرد.

ناصربخت اضافه کرد: گروه های برتر بعد از یک دوره اجرا به جشنواره های مرتبط برای اجرا معرفی می شوند.

ناصربخت به برنامه های حمایتی تدوین شده و در دست اجرای این مرکز برای حمایت هرچه بیشتر از تئاتر شهرستانها و تمرکززدایی اشاره کرد و استقرار گروه های نمایشی شهرستانهای استانها در مجتمعهای فرهنگی هنری و انعقاد قراداد حمایتی با این گروه ها برای تولید تئاتر را مهمترین برنامه دراین عرصه نام برد.



وی در این رابطه از تشکیل شورای مشورتی و کارشناسی در این مرکز خبر داد و گفت: گروه های نمایشی که از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها معرفی می شوند، دراین شورا که متشکل از کارشناسان حوزه تئاتر است موارد از لحاظ کیفی و هنری مورد بررسی قرار می گیرد.



مدیر هماهنگی تئاتر استانهای مرکز هنرهای نمایشی اضافه کرد: برای گروه های مورد تایید مجوز رسمی برای فعالیت صادر می شود و هرگروه به طور دائم مورد حمایت دائم قرار می گیرد.

وی طرح جامع آموزش تئاتر شهرستانها را دیگر برنامه محوری و مدنظر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب سه دوره کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به اجرا در می آید، گفت: تاکنون در 20 منطقه کشور طرح میان مدت 42 روزه اجرا و در دست اجرا قرار گرفته که نتیجه آن اجراهای نمایش خواهد بود و در بعضی از استانها کارها به اجرای عمومی در آمده است.

وی از اجرای طرح چهارفصل تئاتر ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد و آن را شامل برگزاری کارگاه های نمایشنامه نویسی از راه دور ذکر کرد.

وی علاوه بر این برنامه ها برگزاری 32 جشنواره استانی وشش منطقه ای و نیز برپایی برگزاری بخشهایی از جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استانهای کشور از جمله خراسان شمالی را به اهم برنامه های حمایتی از تئاتر شهرستانها افزود.

ناصربخت گفت: اگر جشنواره محلی برای رونق اجراهای عمومی و همه گیر شدن تئاتردر میان مردم شود، قطعا سازنده و بسیار تأثیر گذار در زمینه های رشد این هنر خواهد بود.

با بیان اینکه رویکرد ما پرداختن به اجراهای عمومی و افزایش این مهم و درنتیجه ایجاد جریان تئاتری است، همچنین اجرای جشنواره در شهرستانها را برای تحقق این مهم و حضور استعدادهای جدید در این عرصه اتفاق مثبتی ارزیابی کرد.

وی اضافه کرد: تمام سعی ما کم کردن جشنواره ها و حرکت به سمت اجرای برنامه های حمایتی از هنرمندان برای ایجاد انگیزه تولید تئاتر و افزایش اجراهای عمومی است.



وی در این راستا توضیح داد: بر اساس این طرح در هر سالن نمایش موجود سه گروه نمایشی می توانند به طور حرفه ای فعالیت کنند و با آنها قرارداد همکاری منعقد می شود.