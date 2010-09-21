برگزاری اردوی عتبات عالیات برای دانشجویان علوم پزشکی تهران

دکتر مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این اردوهای زیارتی سوریه و عتبات عالیات برای دانشجویان در نظر گرفته می شد که در حال حاضر تنها اردوی عتبات برای دانشجویان پسر برگزار می شود.

وی اضافه کرد: علت عدم حضور دانشجویان دختر تصمیم هیئت رئیسه و مشکلات احتمالی برای دانشجویان دختر در سفر به عتبات عالیات است و امیدواریم که مشکلات سفر زیارتی سوریه حل شود و بتوانیم از سال آینده برای آنها این سفر را فراهم کنیم.

محقق خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته است یک کاروان در ماه سهمیه عتبات از سازمان حج و زیارت دریافت کند و در این کاروان ها اساتید، کارکنان و دانشجویان را برای سفر اعزام کند.