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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

محقق به مهر خبر داد:

برگزاری اردوی عتبات عالیات برای دانشجویان علوم پزشکی تهران

برگزاری اردوی عتبات عالیات برای دانشجویان علوم پزشکی تهران

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری اردوی عتبات عالیات برای دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: این دانشگاه توانسته است سهمیه زیارت عتبات را دریافت کند.

دکتر مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این اردوهای زیارتی سوریه و عتبات عالیات برای دانشجویان در نظر گرفته می شد که در حال حاضر تنها اردوی عتبات برای دانشجویان پسر برگزار می شود.

وی اضافه کرد: علت عدم حضور دانشجویان دختر تصمیم هیئت رئیسه و مشکلات احتمالی برای دانشجویان دختر در سفر به عتبات عالیات است و امیدواریم که مشکلات سفر زیارتی سوریه حل شود و بتوانیم از سال آینده برای آنها این سفر را فراهم کنیم.

محقق خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته است یک کاروان در ماه سهمیه عتبات از سازمان حج و زیارت دریافت کند و در این کاروان ها اساتید، کارکنان و دانشجویان را برای سفر اعزام کند.

کد مطلب 1155519

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