سه بازیکن بزرگسال برای تیم امید حیاتی هستند/ فدراسیون مشکل را حل کند

امیرحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه اخیر باشگاه سپاهان مبنی برمخالفت این باشگاه با در اختیار قراردادن بازیکنان بزرگسال خود برای همراهی تیم امید در بازیهای آسیایی گفت: کادر فنی تیم امید تلاش دارد با تعامل و درک مشکلات باشگاه ها به تفاهم خوبی در این زمینه با باشگاه ها دست پیدا کند چرا که حضور این سه بازیکن برای تیم امید حیاتی است و بدون آنها به لحاظ فنی در بازیهای آسیایی با مشکلات عمده ای روبرو خواهیم بود.

پیروانی اضافه کرد: با توجه به اینکه درجریان بازیهای آسیایی گوانگجو بازیهای لیگ برتر برگزار نمی شود، این فرصت خوبی است تا بازیکنان بزرگسال بدون نگرانی در اختیار تیم امید قرار بگیرند و به موفقیت فوتبال ملی کمک کنند.

مربی تیم امید با بیان اینکه قراراست مشکل بوجود آمده با مذاکره غلامحسین پیروانی با سرمربی باشگاه سپاهان به شکل مسالمت آمیزی حل و فصل شود، اظهار داشت: امیدوارم این مسئله با نگاه ملی به تیم امید و تعامل سرمربی سپاهان حل شود در غیر این صورت باید فدراسیون فوتبال با پادرمیانی خود مشکل باشگاه ها را حل کند چرا که هدف موفقیت فوتبال ملی است.

وی در خصوص اینکه سه بازیکن بزرگسال تیم امید از چه زمانی به اردوی تیم امید اضافه خواهند شد، اظهار داشت: در نظر داریم پس از تورنمنت ویتنام این سه بازیکن را در اختیار بگیریم و در دیدار تدارکاتی مقابل لهستان و دیدار احتمالی مقابل امارات از این سه بازیکن در ترکیب تیم امید استفاده کنیم تا به هماهنگی لازم دست پیدا کنیم.

پیروانی در پایان با اعلام اینکه 10 مهرماه آخرین مهلت تیم ها برای اعلام اسامی بازیکنان خود به کشور میزبان است اظهار داشت: تیم فوتبال امید 20 بازیکن را به بازی‌های آسیایی گوانگجو اعزام خواهد کرد و در نظر داریم اسامی نهایی این بازیکنان را پس از تورنمنت ویتنام نهایی کنیم.

مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از21 آبان ماه به میزبانی شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد.