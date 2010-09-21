وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا امروز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیته توسعه و تحول شنای کشور که با حضور آیت اللهی، طاها الکشیری(دبیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا، دبیر کل کنفدراسیون شنای غرب آسیا و رییس فدراسیون شنای عمان)، حمید غریب (نایب رییس فدراسیون شنای کویت و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا)، مدیرکل تربیت بدنی استان ها، روسای هیئت های شنای سراسر کشور و مسئولان فدراسیون شنا برگزار خواهد شد، وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا افتتاح می شود.

