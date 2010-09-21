وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا امروز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیته توسعه و تحول شنای کشور که با حضور آیت اللهی، طاها الکشیری(دبیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا، دبیر کل کنفدراسیون شنای غرب آسیا و رییس فدراسیون شنای عمان)، حمید غریب (نایب رییس فدراسیون شنای کویت و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا)، مدیرکل تربیت بدنی استان ها، روسای هیئت های شنای سراسر کشور و مسئولان فدراسیون شنا برگزار خواهد شد، وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا افتتاح می شود.
وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا امروز با حضور "امیرحسین آیت اللهی" رئیس فدراسیون شنای ایران و کنفدراسیون شنای غرب آسیا افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیته توسعه و تحول شنای کشور که با حضور آیت اللهی، طاها الکشیری(دبیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا، دبیر کل کنفدراسیون شنای غرب آسیا و رییس فدراسیون شنای عمان)، حمید غریب (نایب رییس فدراسیون شنای کویت و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا)، مدیرکل تربیت بدنی استان ها، روسای هیئت های شنای سراسر کشور و مسئولان فدراسیون شنا برگزار خواهد شد، وب سایت کنفدراسیون شنای غرب آسیا افتتاح می شود.
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