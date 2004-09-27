انفجاري شديد صبح امروز خرمشهر را لرزاند

يك منبع آگاه به خبرنگار "مهر" در خرمشهر گفت: براي گسترش مبادلات تجاري و پايانه مسافربري و فضاي سبز قسمت هايي از شلمچه در حال پاكسازي توسط تيم تخريب ارتش است.

به گزارش خبرنگار ما مردم خرمشهر به دليل عدم اعلام به موقع اين انفجارها كه ناشي از پاكسازي ميادين مين است، به شدت از مسئولين گله مندند.

بنابر اين گزارش، اين انفجارها كه همراه با لرزش در و پنجره منازل شهر خرمشهر است، برخي از مردم،خصوصا كودكان را دچار وحشت كرده است.

گفتني است ماه گذشته نيز بيش از 5 انفجار شديد ، بر اثر خنثي سازي ميادين مين خرمشهر را به شدت تكان داده بود.