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۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

همایش روز جهانی فلسفه-57/

تجربه دینی و تجربه عرفانی یکی نیستند

تجربه دینی و تجربه عرفانی یکی نیستند

استاد فلسفه گروه فلسفه شیرازد گفت: هر تجربه عرفانی به معنای مستدلی که در غرب مطرح است تجربه دینی هم است ولی همه آنچه را که در غرب تجربه دینی نامیده می‎شود لزوماً تجربه عرفانی نیست.

دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با مهر در مورد موضوع مقاله‏اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: موضوع مقاله من "فرق و تفاوت تجربه دینی و تجربه عرفانی" است.

وی افزود: به این معنا که هر تجربه عرفانی به معنای مستدلی که در غرب مطرح است تجربه دینی هم است ولی همه آنچه را که در غرب تجربه دینی نامیده می‎شود لزوماً تجربه عرفانی نیست و ما تفاوت این دو تجربه را از دیدگاه ابن عربی و با محوریت ویلیام جیمز بررسی کردیم.

این استاد فلسفه گروه فلسفه شیراز تصریح کرد: یعنی بدین ترتیب که تجربه دینی را با تعریف ویلیام جیمز بررسی کردیم و تجربه عرفانی را از دیدگاه ابن عربی مورد کاوش قرار دادیم و اینها را با هم مقایسه کردیم و اشتراکات و افتراقاتشان را در این مقاله نشان دادیم.

کد مطلب 1155605

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