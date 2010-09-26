تجربه دینی و تجربه عرفانی یکی نیستند

دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با مهر در مورد موضوع مقاله‏اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: موضوع مقاله من "فرق و تفاوت تجربه دینی و تجربه عرفانی" است.

وی افزود: به این معنا که هر تجربه عرفانی به معنای مستدلی که در غرب مطرح است تجربه دینی هم است ولی همه آنچه را که در غرب تجربه دینی نامیده می‎شود لزوماً تجربه عرفانی نیست و ما تفاوت این دو تجربه را از دیدگاه ابن عربی و با محوریت ویلیام جیمز بررسی کردیم.

این استاد فلسفه گروه فلسفه شیراز تصریح کرد: یعنی بدین ترتیب که تجربه دینی را با تعریف ویلیام جیمز بررسی کردیم و تجربه عرفانی را از دیدگاه ابن عربی مورد کاوش قرار دادیم و اینها را با هم مقایسه کردیم و اشتراکات و افتراقاتشان را در این مقاله نشان دادیم.