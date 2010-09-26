تجربه دینی و تجربه عرفانی یکی نیستند

دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با مهر در مورد موضوع مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: موضوع مقاله من "فرق و تفاوت تجربه دینی و تجربه عرفانی" است.
وی افزود: به این معنا که هر تجربه عرفانی به معنای مستدلی که در غرب مطرح است تجربه دینی هم است ولی همه آنچه را که در غرب تجربه دینی نامیده میشود لزوماً تجربه عرفانی نیست و ما تفاوت این دو تجربه را از دیدگاه ابن عربی و با محوریت ویلیام جیمز بررسی کردیم.
این استاد فلسفه گروه فلسفه شیراز تصریح کرد: یعنی بدین ترتیب که تجربه دینی را با تعریف ویلیام جیمز بررسی کردیم و تجربه عرفانی را از دیدگاه ابن عربی مورد کاوش قرار دادیم و اینها را با هم مقایسه کردیم و اشتراکات و افتراقاتشان را در این مقاله نشان دادیم.
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