منشور کوروش موجب غفلت از میراث در حال تخریب نشود

لیلا پاپلی یزدی با بیان این مطلب که ارزش منشور کوروش در فرایندی است که برای آن رخ داده به خبرنگار مهر گفت: از نظر باستان شناسی یک شی تاریخی نشان دهنده فرایندهایی است که انسان در زمانهای مختلف طی کرده تا به امروز برسد.



عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه وجه جهانی منشور کوروش بسیار اهمیت دارد گفت: باستان شناسان دید جهانی نسبت به آثار تاریخی دارند به این معنا که یک شی تاریخی تجربه ای است که جهان آن را طی کرده است مانند مجموعه تخت جمشید که ارزش آن به سنگهایش نیست بلکه به فرآیندی است که باعث بوجود آمدن تخت جمشید شده است.

همه موضوعات میراث فرهنگی تحت الشعاع منشور قرار گرفته است

وی افزود: اکنون تمام ذهن ها به سمت آوردن منشور کوروش به ایران معطوف شده در حالی که سایتهای تاریخی در گوشه گوشه ایران در حال از بین رفتن هستند. مسئولان سازمان میراث فرهنگی می خواهند در ازای تخریب آثار تاریخی که به دلیل بی توجهی، ساختار میراث فرهنگی، انتقال یا از هم گسیختگی صنفی باستان شناسان به وجود آورده اند با نمایش کوتاه مدت منشور کوروش آن را به عنوان فعالیت مهم خود به ملت ایران نشان بدهند.

پاپلی گفت: دیدگاه مدیران وقت میراث فرهنگی دیدگاهی کاملا غیر تخصصی و غیر باستان شناسانه است، ساده ترین و غیر علمی ترین شیوه نگرش به داده های باستان شناختی که مربوط به اوایل قرن بیستم که پس از جنگ جهانی دوم به طور کلی از دیدگاههای آکادمیک کنار گذاشته شد. در چنین شرایطی به نظر می رسد منشور کوروش قربانی تفکر سنتی و غیر مدیریتی نسبت به باستان شناسی شده است. تفکری که شی باستان شناختی را نه متعلق به فرایندهای انسانی که مربوط به یک بوم یا فرهنگ خاص می داند.

این باستان شناس با اعلام اینکه وضعیت خطرناکی برای میراث فرهنگی کشور بوجود آمده گفت: اکنون سایتهای تاریخی زیادی داریم که هنوز شناسایی و کشف نشده اند.

مدیریت موزه ملی را به یک میکروبیلوژیست داده اند

وی درباره امنیت موزه ملی در نگهداری از منشور کوروش گفت: موزه ملی هر کشوری خزانه ای است که با بانک مرکزی آن کشور هم ارز است. این دو پشتوانه مالی و فرهنگی کشورها هستند و همواره از بهترین سیستمهای امنیتی برای حفاظت از اموال آن استفاده می کنند.

پاپلی یزدی گفت: تاریخ 70 ساله موزه ایران نشان می دهد که همواره این موزه دارای مدیرانی با تخصص باستان شناسی و آشنا به حوزه میراث فرهنگی بوده و این مدیران می دانستند که ارزش اشیای تاریخی به هویت مادی آنها نیست. اما اکنون یک کارشناس میکروبیولوژی ریاست موزه ملی ایران را بر عهده گرفته است در حالی که این موزه حاصل تلاش متخصصان حرفه باستان شناسی، میراث فرهنگی و موزه داری بوده است.

وی تصریح کرد: اشیای تاریخی موجود در انبارهای موزه ملی ایران ارزش بسیار فرهنگی غیر قابل محاسبه ای دارند. آیا مدیر فعلی موزه ملی می داند ساماندهی یک شی باستانی یعنی چه؟ آیا می تواند به طور تخصصی در مورد زمینه، کانتکست فرهنگی، معنای شی و ریختار و فرم آن بحث و یا اشیا را آسیب شناسی کند؟

پاپلی یزدی ادامه داد: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی می گفت فقط یک بار در سال به انبار موزه ملی می رویم. اما این مدیر درهای موزه را به روی تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان باز کرد. این درحالی است که دست زدن به آثار تاریخی در معرض تخریب و حتی تنفس انسان نیز می تواند به آنها آسیب وارد کند.

تخصص زدایی در پژوهشگاه میراث فرهنگی

این کارشناس باستان شناسی بیان کرد: متاسفانه فرایند تخصص زدایی در میراث فرهنگی در حال گسترش است .

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی که تخصصی ترین مکان باستان شناسی در کل کشور و محل رجوع باستان شناسان برای انجام کارهای تحقیقاتی است تقریبا منحل شده است. چون عده ای از کارشناسان پژوهشگاه اکنون در تهران و عده ای دیگر به شیراز منتقل شده اند.



افراد فاقد صلاحیت در مورد مقبره کوروش اظهار نظر نکنند

پاپلی یزدی از اظهارات رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی درباره جستجو برای یافتن جسد کوروش انتقاد کرد و گفت: افرادی که فاقد صلاحیت مدیریت در پژوهشگاه میراث فرهنگی هستند اظهار می کنند که می خواهند مقبره کوروش را برای بدست آوردن جسد او بررسی کنند. درحالی که نمی داند حفاری، یک فرآیند تخریبی برای مکانهای تاریخی است و تا زمانی که باستان شناس مطمئن نباشد نمی تواند آن محل را حفاری کند.

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر آماده انتشار پاسخ مسئولانی است که در این گفتگو مورد انتقاد قرار گرفته اند.