دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از کلاس و یادداشت‌برداری قبل و بعد از کلاس گفت: بنده مطعالعاتم را قبل از حضور در کلاس را روی کاغذ می‎نویسم و یادداشت بر می‎دارم و این یاداشتها را دسته‌بندی و محور بندی می‎کنم و بر اساس آن محور بندی و دسته بندی در کلاس جلو می‎روم. وقتی در کلاس اینها را مطرح می‎کنم به طبع سؤالاتی از سوی دانشجویان مطرح می‎شود که من به آن سؤالها پاسخ می‏دهم. دانشجویان مطالب را نقد می‏کنند و من نقد آنها را نقد می‎کنم و در پایان ماحصلی از کلاس به دست می‏آید و نکات جدیدی را برای خود بنده در بر دارد که آنها را یادداشت می‎کنم تا در کلاسها و ترمهای بعدی از آنها استفاده بکنم.

این استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شیراز همچنین درباره احساسش نسبت به پرسش دانشجویان اظهارداشت: اگر که پرسشها به شکلی باشند که نشانگر طلب علم دانشجو باشند و واقعاً سؤال حقیقی باشند و نه از سر تفنن و گذراندن وقت کلاس بطور قطع استاد را چنین سؤالهایی به وجد می‎آورند. استاد انتظار کلاس جدید را می‏کشد برای اینکه با پرسش جدید دانشجویان مواجه شود. از قدیم گفته‏اند استاد مانند درخت میوه‎ای است که سؤال دانشجو به‌مثابه سنگی است که برای فرو افکندن میوه پرتاب می‏شود و تا سنگی به سوی میوه از سوی کسانی که طالب میوه‏اند پرتاب نشود میوه‏ای هم به‌دست نمی‏آید.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: خیلی وقتهاست که ما علم اجمالی به درس داریم و نمی‎دانیم سرکلاس چه موضوعی را باید بیان کنیم ولی وقتی که دانشجو پرسش می‏کند باب گفتگو باز می‎شود و از آن علم اجمالی به یک تفسیری می‏رسیم که برای دانشجویان سودمند است.

این نویسنده و مترجم درباره تأثیرپذیری آثاراش از تدریسهایش هم گفت: همیشه آثار قلمی‎ام از تدریسهایم بطور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرپذیرفته‏اند. بدین صورت که سؤالاتی که دانشجویان در کلاس مطرح می‎کنند و پاسخهایی که من به آنها می‏دهم اینها را دسته‌بندی می‏کنم حک و اصلاحی که از مطالب دارم از چند جهت مهم است. یکی اینکه نیاز جامعه را به بنده‏ای که در گوشه‏ای مشغول تدریس هستم و چه بسا در کتابها غوطه‌ور هستم به من نشان می‎دهد. بدین صورت که این سؤالهایی که امروزه در قشر جوان و جامعه جوان ما مطرح است بدانم که چه سؤالهایی است و خود به خود این سؤالها باعث می‎شوند که من مقداری از ذهن‌گرایی صرف بیرون بیایم و به مسایل ریزی که در اطرافم هستند آگاهی یابم و در نوشته‏هایم اینها را لحاظ کنم و در پی پاسخگویی به سؤالات مطرح شده باشم.