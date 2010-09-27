دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از کلاس و یادداشتبرداری قبل و بعد از کلاس گفت: بنده مطعالعاتم را قبل از حضور در کلاس را روی کاغذ مینویسم و یادداشت بر میدارم و این یاداشتها را دستهبندی و محور بندی میکنم و بر اساس آن محور بندی و دسته بندی در کلاس جلو میروم. وقتی در کلاس اینها را مطرح میکنم به طبع سؤالاتی از سوی دانشجویان مطرح میشود که من به آن سؤالها پاسخ میدهم. دانشجویان مطالب را نقد میکنند و من نقد آنها را نقد میکنم و در پایان ماحصلی از کلاس به دست میآید و نکات جدیدی را برای خود بنده در بر دارد که آنها را یادداشت میکنم تا در کلاسها و ترمهای بعدی از آنها استفاده بکنم.
این استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شیراز همچنین درباره احساسش نسبت به پرسش دانشجویان اظهارداشت: اگر که پرسشها به شکلی باشند که نشانگر طلب علم دانشجو باشند و واقعاً سؤال حقیقی باشند و نه از سر تفنن و گذراندن وقت کلاس بطور قطع استاد را چنین سؤالهایی به وجد میآورند. استاد انتظار کلاس جدید را میکشد برای اینکه با پرسش جدید دانشجویان مواجه شود. از قدیم گفتهاند استاد مانند درخت میوهای است که سؤال دانشجو بهمثابه سنگی است که برای فرو افکندن میوه پرتاب میشود و تا سنگی به سوی میوه از سوی کسانی که طالب میوهاند پرتاب نشود میوهای هم بهدست نمیآید.
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: خیلی وقتهاست که ما علم اجمالی به درس داریم و نمیدانیم سرکلاس چه موضوعی را باید بیان کنیم ولی وقتی که دانشجو پرسش میکند باب گفتگو باز میشود و از آن علم اجمالی به یک تفسیری میرسیم که برای دانشجویان سودمند است.
این نویسنده و مترجم درباره تأثیرپذیری آثاراش از تدریسهایش هم گفت: همیشه آثار قلمیام از تدریسهایم بطور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرپذیرفتهاند. بدین صورت که سؤالاتی که دانشجویان در کلاس مطرح میکنند و پاسخهایی که من به آنها میدهم اینها را دستهبندی میکنم حک و اصلاحی که از مطالب دارم از چند جهت مهم است. یکی اینکه نیاز جامعه را به بندهای که در گوشهای مشغول تدریس هستم و چه بسا در کتابها غوطهور هستم به من نشان میدهد. بدین صورت که این سؤالهایی که امروزه در قشر جوان و جامعه جوان ما مطرح است بدانم که چه سؤالهایی است و خود به خود این سؤالها باعث میشوند که من مقداری از ذهنگرایی صرف بیرون بیایم و به مسایل ریزی که در اطرافم هستند آگاهی یابم و در نوشتههایم اینها را لحاظ کنم و در پی پاسخگویی به سؤالات مطرح شده باشم.
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