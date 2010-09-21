51 هزار کلاس اولی در آذربایجان غربی به مدرسه می روند

رقیه حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه بیش از 559 هزار دانش آموز استان در آستانه بازگشایی مدارس، خود را آماده حضور در کلاس های درس کرده اند افزود: از این حدود 250 هزار نفر در مقطع ابتدایی تحصیل خواهند که بیش از 51 هزار نفر به عنوان کلاس اولی هستند.

وی ادامه داد: این جشن به صورت سراسری در تمامی مدارس استان، برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی برگزار می شود که مراسم نمادین آن با حضور مسئولان استانی در دبستان دخترانه امام علی (ع) در ارومیه برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان، استقبال از دانش آموزان در سطح مدارس، غبار روبی مزار شهدا، حضور دانش آموزان در نماز جمعه، برپایی ایستگاه نقاشی و ایستگاههای صلواتی و نیز افتتاح 424 مدرسه قرآنی به عنوان فوق برنامه را از جمله برنامه های آموزش و پرورش آذربایجان غربی به مناسبت بازگشایی مدارس عنوان کرد.

خدایی از خانواده ها خواست، فرزندان خود را برای عادت های جدید مدرسه آماده کرده و ملاقات با آموزگاران، آشنایی فرزندان خود با قوانین مدرسه را از دیگر برنامه های خود بدانند تا در بهبود روند و بالابردن روحیه تحصیل فرزندانتان و مفید واقع شوند.

وی همچنین اضافه کرد: خانواده ها و اولیای مدارس هر یک به تنهایی نقش مهمی در ایجاد علاقه و دلبستگی نوآموزان به محیط مدرسه دارند و در این خصوص خانواده ها باید به طور تدریجی کودک خود را با محیط مدرسه آشنا کرده تا زمان ورود، آن را یک محیط بیگانه فرض نکنند.

آذربایجان غربی در شمال عرب کشور حدود دو میلیون و 900 هزار نفر جمعیت دارد.