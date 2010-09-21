کارگروه مبارزه با ویروسهای صنعتی جاسوسی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لیائی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع ومعادن گفت: دراین نشست میزان شیوع این جاسوس افزار در سیستمهای scada صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی با یادآوری این نکته که اخیراً جاسوس افزار stuxnet توانسته است به سامانه های صنعتی کشورهای مختلف نفوذ کند افزود: دراین راستا برای آشنایی هرچه بیشتر مسئولان وزارتخانه، کارگروه مبارزه با جاسوس افزار فوق در وزارت صنایع ومعادن تشکیل شد.

لیائی با تاکید بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر مسئولان با روشهای نفوذ ویروسهای صنعتی و ابزارهای مقابله با آن تصریح کرد: برگزاری نشستهایی این چنینی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخریب حملات ویروسی به فضای مجازی وسایبری صنعت کشور داشته باشد.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: با توجه به کینه توزیهای برخی کشورها و دشمنان، مسئولان باید بیش از پیش در زمینه امنیت فضای سایبری در بخش های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن کشور اهتمام ورزند.

به گفته وی،‌ علاوه بر اعمال تحریمها و فشارهای کشورهای غربی به کشورمان در حال حاضر باید در زمینه حملات از طریق فضای مجازی نیز هوشیار بود چرا که دستیابی و سرقت اطلاعات صنعتی می‌تواند اطلاعات لازم را به بیگانگان برای شناسایی اطلاعات خطوط تولید داخلی در اختیار آنها قرار دهد.

لیائی در ادامه از ایجاد مرکز گوهر صنعتی و همچنین cert صنعتی در وزارت صنایع‌ومعادن خبرداد وگفت: این اقدام در راستای ردیابی حملات ویروسی و نحوه مقابله نرم افزاری با آنها است.

وی خاطرنشان کرد: دراین بین مقرر شد تا اطلاع‌ رسانی مناسب به واحدهای صنعتی در خصوص روشهای مقابله با این ویروسها انجام شود، همچنین از توان تولید داخل به منظور تهیه ابزارهای مقابله‌ای، حداکثر استفاده صورت گیرد.

در این نشست جمعی از مسئولان امنیت فضای سایبری کشور از جمله معاون سازمان پدافند غیرعامل ، ‌مشاور افتای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران انجمن رمز ایران ضمن حضور، آموزشهای لازم را ارائه کردند.