فرآورده هاي گياهي استاندارد، جايگزين محصولات موجود در عطاري ها مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر طاهر نظرنوكنده كه در آستانه برپايي دومين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي كه 13 تا 16 مهر در تهران برپا مي شود ، سخن مي گفت با اعلام اين خبر افزود: نخستين كارخانه توليد عصاره هاي گياهي با هدف تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع دارويي، غذايي و آرايشي كشور از سال گذشته نسبت به توليد انواع عصاره هاي خشك و مايع از گياهان دارويي اقدام كرده است.

وي بهره گيري از فن آوري هاي نوين، استفاده از ماشين آلات پيشرفته، برخورداري از آزمايشگاههاي مجهز كنترل كيفي و كمي و نيز برخورداري از مشاوره علمي و فني استادان دانشگاهها از جمله مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي را از ويژگي هاي نخستين كارخانه توليد عصاره هاي گياهي در كشور نام برد و تصريح كرد: اين كارخانه، بزرگترين كارخانه توليد عصاره هاي گياهي در خاورميانه به شمار مي رود كه با ظرفيت 50 تن عصاره در سال به فعاليت مشغول است.

دكتر نظرنوكنده ابراز اميدواري كرد : در آينده نزديك و با مطالعه دقيق بازارهاي منطقه، نسبت به صادرات بخشي از عصاره هاي توليدي توسط اين كارخانه اقدام شود.