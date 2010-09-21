همایش روز جهانی فلسفه گسترش مرزهای فلسفه را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه، سعدالله نصیری قیداری، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران گفت: در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی فلاسفه بسیار مشهوری در دوره‏های گذشته اندیشه‏ها و آثاری را ارائه کرده‏اند و درسطح دنیا نیز به خاطر ارائه نظریاتشان در زمینه فلسفه درخشیدند و تأثیر قابل توجهی داشتند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: به همین دلیل ضرورت دارد دنیای امروز از این نظریات فلسفی که موجب پیشرفت و سعادت بشر شده و هنوز هم می‏شود آگاهی پیدا کند و برگزاری این همایش لازم است تا دانشمندان و فیلسوفان، گذشته خود را که در حوزه‏های دینی و فلسفی صاحبنظر بوده‏اند به دنیا معرفی کنند.

نصیری قیداری در ادامه گفت: از بستر این همایش دانشمندان و نخبگان امروز جامعه ما هم از احوال یکدیگر و گذشته درخشان و پر افتخارشان آگاه می‏شوند که این امر سبب افزایش اعتماد به نفس آنها در عرصه نظریه‏پردازی خواهد شد و هم با نظرات جدید حوزه فلسفه که در نقاط مختلف دنیا طرح شده است، آشنا می‏شوند و تبادل نظر صورت می‏گیرد، که این دو امر سبب رشد این فلسفه در کشور خواهد شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کشور ما بر اساس اسناد و نقشه راه علمی کشور و هدف‏گذاری انجام شده، بناست در آینده نزدیک، جایگاه اول را در منطقه داشته باشد. بنابراین یکی از عوامل ارتقا جایگاه علمی برگزاری چنین همایشهایی است که در واقع دربستر آنها مسیر حرکت به سوی پیشرفت ترسیم می‏شود و افراد مختلف نظرات و طرحهای خود را در معرض انتقاد و چالش قرار می دهند که این امر در تکمیل کارهای علمی، گام مؤثر و مثبتی خواهد بود.

همایش روز جهانی فلسفه، تاکنون 143 مقاله از محققان داخلی و 45مقاله از صاحبنظران خارجی در موضوعات فلسفه و اخلاق، فلسفه و دین، فلسفه و سیاست، علم و تکنولوژی، فلسفه و زندگی روزمره، هنر و ادبیات، فرهنگ و خانواده، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و آینده، فلسفه و فرهنگ صلح، فلسفه و تقارب فرهنگها و فلسفه و حوزه عمومی به دبیرخانه همایش رسیده است.

همچنین در بخش فلسفه اسلامی همایش نیز تاکنون بیش از 106 خلاصه مقاله به دبیرخانه این بخش از همایش ارائه شده است که در نهایت پس از بررسی و ارزیابی، مقالات نهایی برای ارائه در همایش انتخاب خواهند شد.

همایش بین المللی روز جهانی فلسفه از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری سازمان یونسکو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سی آبان تا دوم آذرماه سال جاری در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.