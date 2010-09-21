میزان ودیعه مسکن برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام صندوق رفاه علوم پزشکی، میزان این وام نسبت به سال گذشته ثابت ماند لذا دانشجویان مجرد ماهانه مبلغ 250 هزار ریال و دانشجویان متاهل ماهانه مبلغ 500 هزار ریال می توانند وام مسکن دریافت کنند.
ودیعه مسکن به دانشجویان متاهلی اختصاص می یابد که در محل سکونت خانواده خود نباشند و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند. دانشجویانی که قصد استفاده از ودیعه مسکن دارند باید اجاره نامه مورد تایید را ارائه کنند.
مبالغ ودیعه مسکن به تفکیک شهرها و مقاطع تحصیلی (مبالغ به ریال)
|مقطع
|تهران
|شهرهای بزرگ
|سایر شهرها
|کاردانی/کارشناسی/دکتری
|20.000.000
|18.000.000
|12.500.000
|تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد/دکتری تخصصی/دستیاران تخصصی
|40.000.000
|35.000.000
|25.000.000
منظور از شهرهای بزرگ، شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و بندرعباس محسوب می شود.
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