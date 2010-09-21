9 سردیس سرداران دفاع مقدس در شهر تهران نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد شوشتری صبح سه‌شنبه در نشست خبری با بیان اینکه شهرداری تهران از نظر کسب درآمد و اعتبارات در مضیقه قرار دارد گفت: با تمامی مشکلات موجود تمام برنامه‌های شهرداری به خصوص سازمان زیباسازی که ویترین شهرداری تهران است انجام می‌شود.

وی افزود: چاپ کتاب ضوابط استانداردها و توزیع آن به تمام مناطق شهرداری و همچنین اصلاح طراحی نورپردازیهای شهر تهران از مهمترین برنامه‌های انجام شده در سازمان زیباسازی بوده است.

شوشتری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی تمامی میادین پایتخت اظهار داشت:‌ ستادی با عنوان زیباسازی میادین پایتخت با حضور نمایندگانی از معاونت شهرسازی و عمرانی، فرهنگی اجتماعی، فنی و خدمات شهری تشکیل شده که وظیفه سیاست گذاری و اجرای طرح ساماندهی میادین تهران را بر عهده دارند.

وی گفت: هم اکنون زیباسازی میدان ونک به عنوان اولین میدان از سال آینده در دستور کار سازمان زیباسازی قرار گرفته و بعد از آن میدان جمهوری با مشارکت شهرداری منطقه 10، میدان ولیعصر(عج) با مشارکت مترو، میدان پاستور با مشارکت شهرداری منطقه 11، میدان امام حسین(ع) با مشارکت شهرداری منطقه 13 و همچنین میدان منیریه و راه‌آهن اجرایی می‌شود.

شوشتری در مورد نصب المان قبلی میدان انقلاب در این میدان گفت: به علت سنگین بودن سازه بتونی میدان انقلاب تصمیم گرفته شده که این سازه با همان شکل و ابعاد با استفاده از مواد فایبرگلاس و برنز طراحی و ساخته شود.

وی در ادامه از طراحی المان‌ها و سردرهای ورودی شهر تهران خبر داد و افزود: مطالعه بر روی ورودیهای شهر تهران انجام شده است که به عنوان نمونه در جاده خاوران ورودی مسافران به شهر تهران تا یکماه آینده ساخته می‌شود و در آبانماه ورودیهای دیگر تهران طراحی و نصب می‌شوند.

رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه با انتقاد از سیاه‌نمایی برخی از رسانه‌ها اظهار داشت: در حالی که شورای شهر تهران از زیباسازی شهرداری برای نصب بنرها و المانهای دفاع مقدس و همچنین ماه مبارک رمضان قدردانی کرده است، برخی از سایتهای خبری که بعضاً هدف و مدیریت آنها هم مشخص نیست یک غلط املایی را (ابوحمزه شمالی) به عنوان سوژه انتخاب کرده و تمامی خدمات سازمان زیباسازی را زیر سئوال بردند که متاسفانه برخی از رسانه‌ها بر این سیاه نمایی دامن زدند.

شوشتری برپایی 4 نمایشگاه عکس در ورودی پارک شهر، تئاتر شهر، پارک ملت، فرهنگسرای پایداری همچنین طراحی و نصب 7 سازه موقت با موضوع دفاع مقدس، طراحی و چاپ کتاب شاهدان نشر و نورپردازی لیزری روی بدنه برج آزادی را از مهمترین برنامه‌های سازمان زیباسازی در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی گفت: این در حالی است که سازمان زیباسازی اقدام به جمع‌آوری بخش زیادی از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران کرده و به جای آن از بنرهای فرهنگی و مذهبی استفاده می‌کند.

شوشتری با بیان اینکه پس از گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی هیچ یادمانی از قربانیان جنگ در مناطق مسکونی تهران ایجاد نشده گفت: به همت یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس و سازمان زیباسازی شهر تهران 210 منطقه تهران که در دوران جنگ موشک‌باران شده شناسایی و در یک مدت تعریف شده در این مکانها المان‌های یادبودی نصب می‌شود.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس ضلع جنوبی پارک شهر، بیمارستان شریعتی، بیمارستان امام خمینی(ره)، جنب بیمارستان بهرامی، تالار وحدت، خیابان کارگر نزدیک میدان راه‌آهن، میدان بهارستان، ترمینال فیاض بخش، خیابان ناصرخسرو کوچه امام جمعه و همچنین نظام آباد خیابان فتاحی منش به عنوان 10 محل برگزیده که در دوران دفاع مقدس بمباران شده است المانهایی با مشخصه تاریخ بمباران، تعداد شهدا و مجروحین و عکسهای زمان بمباران نصب می‌شود.

شوشتری از ساخت 9 سردیس سردمداران دفاع مقدس خبر داد و افزود: این سمپوزیوم روز چهارشنبه در نگارخانه برگ با هدف ساخت سردیس‌هایی از شهیدان احمد متوسلیان، صیاد شیرازی، ورامینی، کشوری، موحد دانش، شیرودی، فتاحی، همتی و باقری افتتاح می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اصناف بازار تجریش در طرح زیباسازی این بازار با این سازمان مخالفت کرده‌اند، گفت: این مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در زیباسازی بازار مروی هم بود که کارشناسان سازمان زیباسازی طی چندین جلسه با اصناف و بازاریان آنها را به انجام این طرح قانع کرده و هم اکنون هیچ مشکل و شاکی‌ وجود ندارد.

شوشتری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سازمان زیباسازی در طرح ساماندهی تابلوهای سردر فروشگاههای تهران چه میزان موفق است گفت: ساماندهی تابلوهای فروشگاه‌های پایتخت طرحی بسیار سنگین و سخت است که البته طی جلساتی که با مجمع امور صنفی داشته ایم به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم.

وی افزود: هرچند که این طرح بیش از دو سال زمان خواهد برد ولی با تعامل با شرکتهای معروف، شورای شهر و همچنین اصناف و بازاریان استانداردهای لازم تابلوهای شهر تهران تعریف شده و به زودی اجرا خواهد شد.

وی در مورد اینکه بسیاری از این تابلوهای هزینه‌های زیادی را برای فروشگاه‌ها در بر داشته است، گفت: شهرداری تهران در این مورد هم یارانه و همچنین امتیازاتی به فروشگاهها می‌دهد.

شوشتری در مورد جمع‌آوری تابلوهای پزشکان در شهر گفت: مردم باید برای جمع‌آوری و ساماندهی تابلوهای پزشکان در سطح شهر به 137 شکایت کنند.

وی افزود: در کشورهای اروپایی پزشکان همانند ایران تبلیغات نمی‌کنند زیرا فرهنگ پزشک خانواده در این کشورها نهادینه شده و تنها مشخصه یک پزشک تابلوی برنزی کوچکی است که بر دیوار مطبش نصب کرده است.

رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران شستشو و پاکسازی نماها و ساختمان‌های بیرونی مدارس و رنگ آمیز در و پنجره‌های مدارس مشرف به معابر اصلی و همچنین پاکسازی دیوارنویسی و نقاشیهای دیواری غیرمجاز مدارس را از مهمترین برنامه‌های استقبال از مهر این سازمان عنوان کرد و افزود: هم اکنون مرمت و اصلاح خط کشیهای پیاده رو در حاشیه مدارس در حال اجرا است.

وی گفت: سازمان زیباسازی در نظر دارد وضعیت رسیدگی به مبلمان و فضای داخل حیاط مدارس دولتی و همچنین رفع نقص و تنظیم ساعت‌های نصب شده در شهر و توزیع بروشورهای آموزشی برای دانش‌آموزان را در مهرماه انجام دهد.