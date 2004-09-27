شهردار نسيم شهر منصوب شد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر"علي اكبر رحماني استاندار تهران در حكمي بر اساس راي هيات حل اختلاف شوراهاي استان مبني بر تعليق عضويت اعضاي شوراي اسلامي شهر نسيم شهر از توابع شهرستان رباط كريم، به جانشيني شوراي اسلامي شهر تا تعيين تكليف شوراي شهر مذكور از طريق مراجع ذيصلاح حسين ياسمي زاده را به عنوان شهردار نسيم شهر منصوب كرد.

رحماني در اين حكم ضمن آرزوي توفيق براي ياسمي زاده از خدمات و تلاش آقاي خراساني سرپرست شهرداري تقدير كرد.

براساس اين گزارش ياسمي زاده پيش از اين در سمت شهرداري شهر قدس مشغول به كار بوده است.