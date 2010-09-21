انتقاد شریعتمداری و خاموشی از شرایط جدید صدور کارت بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی گفت: بهتر بود در راستای اصل 44قانون اساسی، شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاقهای بازرگانی سپرده می شد و دولت می توانست به گونه ای برنامه ریزی کند که هرچه بیشتر از میزان بروکراسی و فرآیند صدور کارت کم شود.

وی افزود: نزدیک به یک قرن است که بخش خصوصی در کشور تشکلی به نام اتاق بازرگانی دارد، این درحالی است که تعداد کارتهای بازرگانی صادرشده در همه اتاقهای شهرستانها کمتراز 30 هزار کارت است، یعنی اینکه درکشور، کمتر از 30هزار بازرگان اسم و رسم دار داریم.

شریعتمداری تصریح کرد: درکشوری مثل عربستان، بخش بازرگانی به گونه ای رشد کرده است که حداقل 100 هزار بازرگان وتاجر، کارت بازرگانی دریافت کرده اند و درکشوری مثل ترکیه این رقم بسیار بیشتر است و این نشان می دهد که بخش خصوصی درایران رشد نیافته ومتناسب با تولید ناخالص داخلی کشور رشد نکرده است.

وی گفت: شاید یکی از دلایل رشد نیافتگی بخش خصوصی، وجود بروکراسی و قوانین دست وپاگیری است که درهمه بخشها وجود دارد و دولت وظیفه دارد این موانع را کم کند نه این که برآن بیفزاید.

وی اظهارداشت: شاید به دلیل بی توجهی گاه و بیگاه دولت به نظرات بخش خصوصی است که موضوع بازنگری قانون اتاقهای بازرگانی هم برای بخش خصوصی به کابوس تبدیل شده است؛ به این دلیل که بخش خصوصی می بیند همین قانونی که وجود دارد بهترمی تواند از منافع فعالان این بخش پشتیبانی کند.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه سپردن امور بخش خصوصی به فعالان این بخش ضروری است، گفت:با توجه به روحیه ای که در وزیر فعلی بازرگانی وجود دارد، به نظرمی رسد وی علاقه دارد که با اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشد؛ بنابراین امکان تجدید نظردر این آئین نامه منتفی نیست.

انتقاد خاموشی از بازنگری شرایط صدور کارت بازرگانی



رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم از تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی انتقاد کرد.

علینقی خاموشی ایجاد تغییرات در شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط دولت را بی سابقه عنوان کرد. به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران نمی تواند تصمیم گیرنده تعیین صدور و نحوه کارت بازرگانی باشد. سازمان توسعه تجارت در این اقدام جلودار شده و به نمایندگی از دولت دست به کار تغییر صدور و تمدید کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی شد. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود: این اقدام حتی خلاف قانون است به این دلیل که "فقط در یک کلمه بگویم که شرایط صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی قانون دارد و تغییر آن هم نیاز به قانون دارد." به گزارش اتاق تهران، چندی پیش و در اقدامی که واکنش نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی را به دنبال داشته است، دولت برخی از شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را دست خوش تغییراتی کرد.

این اقدام دولت تا به اینجای کار به مذاق فعالان اقتصادی خوش نیامده است و آنان معتقدند که با شرایط جدید، دریافت کارت بازرگانی سخت‌تر، پرهزینه و درنهایت به فعالیت‌های غیررسمی مانند کارت‌فروشی در اتاق‌های بازرگانی منجر خواهد شد.