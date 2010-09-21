آموزش 75 مهارت به دانش آموزان مقطع راهنمایی

عبدالله محبی در حاشیه رونمایی از کتاب آداب و مهارت های زندگی در مقطع ابتدایی که در آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت:‌ طرح تدریس کتاب آداب و مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی امسال در10 درصد از مدارس راهنمایی کشور اجرا می شود.

وی افزود: کار تالیف کتابهای مقطع راهنمایی به استان قزوین و متوسطه به آذربایجان شرقی واگذار شد و خوشبختانه کارشناسان و مربیان تربیتی این استان توانستند به خوبی از عهده این کار علمی و پژوهشی برآیند که پس از رفع ایراد واشکالات اجرایی کار و دریافت بازخورد آن تلاش خواهیم کرذد تا با هماهنگی لازم، این طرح را در مدارس راهنمایی سراسر کشور اجرا کنیم.

محبی یادآور شد:‌ 90 درصد از تالیفاتی که در زمینه راهنمایی صورت گرفته امسال هم تدریس می شود تا در آینده در این زمینه تصمیم گیری نهایی شود.

این مسئول تصریح کرد: در این کتابها تنها موضوع مهارتهای زندگی نیست بلکه فلسفه این کتابها غنی سازی ساعات درسی دانش آموزان است زیرا تاکنون در مدارس ما سالها کتابهایی تدریس می شده که کارآیی لازم را نداشته و از نظر اجرایی و هم محتوایی مشکل داشتند لذا با تصمیم گرفته شد تا در فضایی حرکت کنیم که از ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده شود.

محبی با بیان این مطلب که این کتاب جایگزین کتاب خاصی در این مقطع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه کشور کتابهای زیادی در حدود 14 تا 15 مورد تدریس می شد که هم متعدد بودند و هم از نظر محتوا مشکل داشتند هرچند شاید در زمان خود موثر بوده اند اما در شرایط کنونی دیگر بازدهی مناسب را ندارند.

معاون برنامه ریزی امور تربیتی دفتر مشاوره تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از چهار میلیون دانش آموز با 200 هزار کلاس درس در مقطع راهنمایی در کشور تحصیل می کنند که حدود 14میلیون ساعت ظرفیت زمانی این مقطع تحصیلی است که این کار ارزشمند می تواند برنامه درسی خوبی در این ظرفیت ایجاد کند.

وی اضافه کرد: این مسئله هم موضوعی جهان شمول است و هم مفاهیمی شناخته شده برای اصحاب رسانه و کسانی است که در فرآیند تعلیم و تربیت کار می کنند و به دلیل غنی بودن فعالیت محوری به جای حافظه محوری در این کتاب ها به نظر می رسد بستر خوبی برای این کار فراهم شده که امیدواریم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی اظهار داشت:‌ در حال حاضر این طرح در استان قزوین برای مقطع راهنمایی و دراستان آذربایجان شرقی در مقطع متوسطه به عنوان پایلوت اجرا می شود.