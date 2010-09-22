ماهیان خاویاری در حال انقراض/ مبادی ورودی خاویارهای تقلبی مشخص نیست

محمد پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی بابت انقزاض ماهیان خاویاری دریای خزر بیان داشت: ماهیان خاویاری از سال گذشته ( 2009 میلادی) در لیست ماهیان "شدیدا در حال انقزاض" قرار گرفته است.

وی با هشدار کاهش قابل توجه حجم ماهیان خاویاری مولد ، تغییر سیاست های پنج کشور حاشیه دریای خزر را ضروری اعلام کرد و افزود :سیاست این کشورها در مقابله با صید غیرمجاز در راستای احیاء تخم ریزی طبیعی و افزایش رها سازی بچه ماهی و کنترل آلودگی ها باید تغییر کند و حفظ ذخایر مشترک حضور فعال تمامی این کشورها را می طلبد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری بستر سازی و انجام اقدامات مالی را در این زمینه ضروی خواند و افزود: حفظ حداقل ذخایر ژنتیکی آب های ایران، ایجاد مناطق حفاظت شده در دریا و احیاء رودخانه ها و بسترهای تخم ریزی از جمله اقداماتی است که می تواند بستر لازم برای حفظ ذخایر ماهیان خاویاری را فراهم کند.

پورکاظمی در خصوص تشکیل بانک ژن ماهیان خاویاری اظهار داشت: از 10 سال گذشته فعالیت برای تشکیل این بانک شروع شده و اعتبارات آن هم از طریق سفرهای استانی جذب شده است.

وی با اشاره به در حال انقراض بودن نسل ماهیان خاویاری در سراسر دنیا ، گفت: ماهیان خاویاری دریای سیاه، رودخانه های اروپا، رودخانه آمو در مرز مشترک چین و روسیه و در مجموع 27 گونه ماهیان خاویاری در سراسر دنیا در معرض انقراض قرار دارند که اقدامات زیادی از جمله ممنوعیت صید تا اختصاص اعتبارات هنگفت برای نجات این گونه ها انجام شده است.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری از رهای سازی 5 تا 6 میلیون بچه ماهی خاویاری در دریای خزر خبر داد و افزود: در پروژه مشترک با کاسپیکو تعداد 13 عدد مولد نژاد رودخانه سفید رود تحویل گرفته شد که برای تکثیر و رها سازی آنها اقدامات لازم انجام شده است.

پورکاظمی از خاویارهای تقلبی موجود در بازار سخن به میان آورد و گفت: این خاویارها در شرکتی روسی تهیه می شود و از حدود 6 سال پیش وارد بازار ایران شدند اما تاکنون اطلاعی از حجم واردات آن در کشور به دست نیامده است و حتی مبادی ورودی این خاویارهای تقلبی هم نا مشخص است.

وی با بیان اینکه این خاویارها از ماهی استخراج نمی شوند تصریح کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده خاویارهای تقلبی فاقد هرگونه ماده بیولوژیکی هستند و بهداشت و سلامت آنها تایید نمی شود.