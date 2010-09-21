به گزارش خبرنگار مهر، قطعات بی کلام"راز"،"سراب" آغاز گر بخش نخست این کنسرت است و در ادامه تصنیف "نه این نه آنم"و "من ترک عشق نمی کنم" بر اشعاری از مولانا و حافظ به آهنگسازی سحاب علم در دستگاه نوا به روی صحنه اجرا می شود.

بخش دوم این کنسرت به اجرای قطعات "هفتمین اختر" با شعری از هوشنگ ابتهاج، "میان تاریکی"، "اعتراض"،"رقص پروانه" و"شکوه اندوه" با اشعاری از فروغ فرخزاد به آهنگسازی بابک غسالی در آواز دشتی و آواز اصفهان به روی صحنه می رود.

لازم به ذکر است، سحاب علم نوزانده تار، بابک غسالی "بربط"، بهنام معصومی تنبک و سینا علم"کمانچه" از خواننده های این گروه موسیقی هستند.