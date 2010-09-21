به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صلصالی در نشست خبری امروز تیم های فوتبال ذوب آهن و پوهانگ ضمن بیان این مطلب به دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر حریف کره ای اشاره کرد و گفت: روز سختی را برابر پوهانگ پیش رو داریم اما با توجه به انگیزه و توانایی بالای بازیکنان، می‌توانیم با موفقیت در این مسابقه به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مشکلی با آب و هوای کره جنوبی نداشتیم و خستگی‌مان هم برطرف شده است و با تمام توان در این بازی به میدان خواهیم رفت.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در پایان گفت: تیم ما در مرحله گروهی و مرحله یک هشتم نهایی عملکرد خوبی داشت و در این بازی‌های نشان دادیم توانایی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم.

"کیم هیون یونگ" کاپیتان تیم فوتبال پوهانگ نیز در این نشست خبری اظهار داشت: بازی سختی برابر ذوب آهن پیش رو داریم اما تلاش می‌کنیم با پیروزی برابر این تیم یک گام دیگر بسوی قهرمانی برداریم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد "موتا" بازیکن برزیلی این تیم خودش را بالاتر از همه بازیکنان این تیم می‌داند، گفت: نه من این موضوع را قبول ندارم، گرچه وی بهترین لژیونر تاریخ "جی لیگ" است اما در زمان بازی با همه بازیکنان هماهنگ بوده و به خاطر پاس ندادن با نفرات دیگر برخورد نمی‌کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15 فردا چهارشنبه با قضاوت "بنجامین ویلیامز" استرالیایی در ورزشگاه استیل یارد شهر پوهانگ برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با برتری 2 بریک نماینده کشورمان به اتمام رسید.