آمادگی ادارات استان زنجان برای اجرای "طرح ویژه مهر"

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازگشایی مدارس استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر برنامه ریزی های خوبی در استان برای بازگشایی مدارس طراحی شده است، تاکید کرد: استان زنجان در زمینه توسعه فضاهای آموزشی گام های خوبی را برداشته و این روند باید توسعه یابد.

وی با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس لزوم توجه هر چه بیشتر به ارزشهای دفاع مقدس را در سطح مدارس خواستار شد.

سیاح افزود: دانش آموزان باید با ارزشها و اهداف هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه گفت: هیچ دانش آموزی در استان زنجان نمی تواند ادعا کند که شرایط تحصیل برای او فراهم نیست و حتی به یک دانش آموز در روستای دور افتاده نیز معلم اعزام می شود.

امیر نظری افزود: یکی از مأموریتهای آموزش و پرورش ایجاد فرصت های برابر یادگیری برای همه است که در این راستا تمام شرایط لازم فراهم شده است و هیچ دانش آموزی در استان زنجان نمی تواند ادعا کند که شرایط تحصیل برای او فراهم نیست و حتی به یک دانش آموز در روستای دور افتاده نیز معلم اعزام می شود.

نظری اظهار داشت: 181 هزار و 500 دانش آموز در دو هزار و 57 مدرسه مهر ماه امسال برای تعلیم و تربیت به مدارس می روند و جای تشکر دارد که وزارت کشور در کنار طرح مهر طرحی با عنوان استقبال از مهر را ارائه داد که در استان زنجان نیز به زیبایی اجرا می شود.

وی شناسایی مدارس و مراکز آموزش عالی واقع در محورهای اصلی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، تسریع رفع گودال ها و چاله ها در اطراف مدارس و تشکیل ستاد جلوگیری از انجام حفاری را از جمله اقدامات آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان خواستار با نشاط کردن فضای شهر برای بازگشایی مدارس شد و افزود: در راستای این امر نظافت و شستشوی دستگاه ها و ایستگاه های اتوبوس و تاکسی انجام گرفته و میادین شهر زیباسازی شده است.

نظری گفت: از اقدامات مهم آموزش و پرورش در سال جاری، استخدام 650 معلم آموزش و پرورش بود که 11 هزار شرکت کننده داشت که دوره های آموزش ضمن خدمت و مراسم سوگند آنان برگزار شد.

وی بیان کرد: از جمله اقداماتی که رضایت مردم و اولیا را در پی داشت ممنوعیت اخذ هر گونه وجه در زمان ثبت نام بود که حتی دریافت وجه توسط مدارس نمونه دولتی، شاهد و تیزهوشان نیز به بعد از زمان ثبت نام موکول شد.