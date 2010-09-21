مدارس باید محل آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جعفر حبیبی در دوره آموزشی مربیان تربیتی مدارس راهنمایی سراسر کشور که پس از رونمایی از کتاب تازه تالیف آداب و مهارتهای زندگی مقطع راهعنمایی از ظهر سه شنبه در آموزشکده فنی بقیه الله قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: یکی از خلاء های موجود در آموزش و پرورش ما این است که دانش آموزان بعد از تحصیل توانایی لازم برای حضور در اجتماع و مقابله با ناهنجاریها را ندارند زیرا با مهارتهای پیچیده زندگی آشنا نشده اند و گاهی اوقات از حقوق خود هم نمی توانند دفاع کنند.

وی افزود: بدلیل مشکلات موجود مسئله مدرسه زندگانی در سالهای قبل مطرح شد تا مدرسه فقط دانش آموز را برای کنکور و حضور داتنشگاه آماده نکند بلکه پس از خروج از مدرسه توان حضور در اجتماع، اداره خود و برخورد با مسائل را در دانش آموز هم ایجاد کند.

حبیبی یادآور شد: مدرسه باید محل کسب مهارتهای زندگی هم باشد و زمینه تعامل منطقی فرد با جامعه و سایر افراد را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین افزود: با احساس نیاز تدوین مبانی آموزشی جدید در مقطع راهنمایی و متوسطه خوشبختانه بدلیل ظرفیت علمی و کارشناسی موجود در استان ماموریت تالیف کتاب آداب و مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی به استان قزوین واگذار شد که با تلاش شبانه روزی یک ساله فرهنگیان استان با رونمایی از این کتاب گام ارزشمندی در اجرای این طرح در کشور برداشته شد.

وی تصریح کرد: با تشکیل دبیرخانه تالیف کتاب و اعلام فراخوان کشوری حدود 120 مقاله، سرفصل و موضوع دریافت و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد که پس از استخراج 30 سرفصل و ارسال آن به کمیته علمی تالیف در نهایت از میان 12 سرفصل منتخب چهار سرفصل جدید انتخاب شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای عملی این طرح و رفع اشکالات آن گام موثری در توانمند سازی نوجوانان و جوانان کشور برای کسب مهارتهای زندگی برداشته شود.

حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین هم در این دوره گفت: رعایت تقوای عملی در امور می تواند موفقیت انسانها را تضمین کند وکار تربیتی اگر با نگاه کریمانه و توکل و تعهد باشد به موفقیت خواهد رسید.

امام جمعه موقت قزوین افزود: دانش آموزان بستر تربیت صحیح هستند و اگر بتوانیم آنها را با آموزش درست و صحیح به خوبی هدایت کنیم آینده کشور تضمین خواهد شد.

در ادامه کاظم زمانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قزوین هم اظهار داشت: در این طرح حدود 75 مهارت زندگی باید به دانش آموزان تدریس شود که حتی اگر 12 مهارت با فعالیتهای درسی در افراد ایجاد شود در زندگی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: این درس مانند سایر دروس نیست و دانش آموزان نباید به آن به عنوان یک تکلیف درسی نگاه کنند بلکه باید کاری کنیم که این مباحث برای دانش آموز شیرین و قابل فهم باشد و تمامی فعالیتها در داخل کلسا انجام شود و تکالیف خارج از کلاس هم داوطلابانه باشد تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.

در این دوره آموزشی که به مدت دو روز در قزوین برگزار شده است مربیان پرورشی مدارس راهنمایی استانهای کشور با نحوه تدریس کتاب جدید آداب و مهارتهای زندگی آشنا می شوند.