اصناف توان اجرای مالیات بر ارزش افزوده را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم حاج نائبی ظهر سه شنبه در همایش مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: با توجه به موقعیت ویژه اصناف در کشور در برخورد با اصناف باید با احتیاط عمل شود زیرا اصناف حلقه اجرای همه قوانین در کشور و حلقه آخر برخورد مردم با قوانین هستند.

عضو شورای اصناف کشور با بیان اینکه 32 هزار واحد صنفی در استان زنجان فعال است،‌ ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه ای با اصناف اعلام کرد که اجرای این قانون برای اصناف به مدت یک سال به تاخیر بیفتد اما تاکنون علیرغم تعامل خوبی که اصناف با دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان دارد، در طول یک سال گذشته نتوانسته است استفاده لازم را از این ظرفیت ببرد.

حاج نائبی خاطر نشان کرد: اینکه در 31 شهریور ماه ثبت نام از اصناف در این زمینه صورت گیرد و اول مهر ماه نیز اجرایی شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد چراکه نمی توان به این سرعت این قانون مهم را اجرایی کرد.

وی گفت: اگر بتوان باز هم مهلتی را برای اصناف گرفت و اجرای مرحله چهارم را به تاخیر انداخت، می توان در گسترش و اجرای بهتر این موضوع در کشور گام های خوبی برداشت.

حاج نائبی گفت: در حال حاضر در زمینه نحوه اجرای این قانون و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ابهاماتی وجود دارد و می توان با رفع این مشکلات، زمینه را برای انجام مناسب این قانون فراهم کرد.

عضو شورای اصناف کشور، با بیان اینکه باید بالاخره روزی از اتکاء به درآمدهای نفتی خارج شد، تصریح کرد: باید همه اصناف در اجرای این قانون همکاری لازم را به عمل آورند اما مهم، نحوه اجرای قانون است تا این امر بنا بر مصلحت جامعه صورت گیرد.

حاج نائبی خواستار استفاده از تجربه مالیات اصناف در اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در این زمینه وجود دارد، نبود فرهنگ سازی لازم است لذا باید با گسترش فرهنگ تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، مردم به این موضوع پی ببرند که پرداخت مالیات صرف آبادانی و عمران کشور می شود.

وی یادآور شد: عجله برخی مدیران برای اجرای این قانون بی معنی است و نباید این عجله را در مورد اصناف انجام داد و می توان بازده زمانی و نحوه اجرای آن را به تاخیر انداخت.