45 تن هدایای مردم استان زنجان به پاکستان ارسال شد

سید حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هدایای مردم استان زنجان با دو دستگاه کامیون و یک دستگاه تریلی 18 چرخ به سیل زدگان پاکستان ارسال شد.
وی گفت: این هدایا شامل مواد غذایی ، برنج، پتوی درجه یک، البسه مختلف، کفش نو و آب معدنی است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یادآور شد: ارزش ریالی اقلام غیر نقدی مردم نوع دوست استان زنجان بالغ بر 40 میلیون تومان است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مردم استان زنجان بیش از 870 میلیون ریال نیز به صورت نقدی به مردم پاکستان کمک کردند.
عزیزی درخصوص جمع آوری کمکهای مردمی به سیل زدگان پاکستان افزود: با عنایت به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر فوریت در کمک رسانی به مردم سیل دیده پاکستان و بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه گذشته روز همبستگی و کمک به مردم مسلمان و سیل زده پاکستان نامیده شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس جمعیت هلال احمر استان زنجان 33 پایگاه و صندوق جمع آوری کمک های مردمی را در سطح استان دایر کرد.
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