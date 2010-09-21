  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

45 تن هدایای مردم استان زنجان به پاکستان ارسال شد

45 تن هدایای مردم استان زنجان به پاکستان ارسال شد

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با جمع آوری و تفکیک کمک های مردمی استان زنجان، 45 تن هدایای غیر نقدی مردمی به سیل زدگان پاکستان ارسال شد.

سید حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هدایای مردم استان زنجان با دو دستگاه کامیون و یک دستگاه تریلی 18 چرخ به سیل زدگان پاکستان ارسال شد.

وی گفت: این هدایا شامل مواد غذایی ، برنج، پتوی درجه یک، البسه مختلف، کفش نو و آب معدنی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یادآور شد: ارزش ریالی اقلام غیر نقدی مردم نوع دوست استان زنجان بالغ بر 40 میلیون تومان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مردم استان زنجان بیش از 870 میلیون ریال نیز به صورت نقدی به مردم پاکستان کمک کردند.

عزیزی درخصوص جمع آوری کمکهای مردمی به سیل زدگان پاکستان افزود: با عنایت به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر فوریت در کمک رسانی به مردم سیل دیده پاکستان و بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه گذشته روز همبستگی و کمک به مردم مسلمان و سیل زده پاکستان نامیده شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس جمعیت هلال احمر استان زنجان 33 پایگاه و صندوق جمع آوری کمک های مردمی را در سطح استان دایر کرد.

به گفته وی، شهرستان های زنجان با 15 پایگاه، خدابنده با سه پایگاه، خرمدره با سه پایگاه، طارم با سه پایگاه، ابهر شش پایگاه و ماهنشان نیز با سه پایگاه نسبت به جمع آوری کمک های مردم نوع دوست استان زنجان اقدام کردند.  
 
کد مطلب 1155770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها