45 تن هدایای مردم استان زنجان به پاکستان ارسال شد

سید حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هدایای مردم استان زنجان با دو دستگاه کامیون و یک دستگاه تریلی 18 چرخ به سیل زدگان پاکستان ارسال شد. وی گفت: این هدایا شامل مواد غذایی ، برنج، پتوی درجه یک، البسه مختلف، کفش نو و آب معدنی است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یادآور شد: ارزش ریالی اقلام غیر نقدی مردم نوع دوست استان زنجان بالغ بر 40 میلیون تومان است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مردم استان زنجان بیش از 870 میلیون ریال نیز به صورت نقدی به مردم پاکستان کمک کردند. عزیزی درخصوص جمع آوری کمکهای مردمی به سیل زدگان پاکستان افزود: با عنایت به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر فوریت در کمک رسانی به مردم سیل دیده پاکستان و بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه گذشته روز همبستگی و کمک به مردم مسلمان و سیل زده پاکستان نامیده شد. وی ادامه داد: بر همین اساس جمعیت هلال احمر استان زنجان 33 پایگاه و صندوق جمع آوری کمک های مردمی را در سطح استان دایر کرد.

به گفته وی، شهرستان های زنجان با 15 پایگاه، خدابنده با سه پایگاه، خرمدره با سه پایگاه، طارم با سه پایگاه، ابهر شش پایگاه و ماهنشان نیز با سه پایگاه نسبت به جمع آوری کمک های مردم نوع دوست استان زنجان اقدام کردند.

