زنان بانکدار موفق ایران تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که از 29 آبان ماه تا دوم اذر ماه امسال با حضور بانکها سراسر کشور برگزار می شود زنان بانکدار ایرانی موفق تندیس بلورین دریافت خواهند کرد.

تا چندی پیش تعداد انگشت شماری از زنان در هیئت مدیره بانکها و مراتب بالای تصمیم گیری و سیاستگذاری عرصه های مالی حضور داشتند و چندسالی است که وضعیت حاکم بر ترکیب جنسیتی نقش آفرینان صنعت بانکداری دستخوش دگرگونی شده است.

بسیاری از کارشناسان بانکی و مالی بر این اعتقادند که وارد کردن زنان با مناصب بالای مدیریت بانکها حرکتی هوشمندانه و دوراندیشانه می باشد . زنان در سراسر جهان با در اختیار داشتن توانایی، مهارت و تجربه فراوان و ارزشمند، بهترین گزینه برای ایجاد تحول و پیشرفت همه جانبه به حساب می آیند.

تا چند سال قبل، حضور بانوان در صنعت بانکداری به اشتغال زنان در پستهای اجرایی و صف، به ویژه صندوقداری یا حسابداری محدود می شد و زنان را به بخشهای مدیریتی و ستادی بانکها راهی نبود اما امروزه وضعیت به طور کامل تغیییر یافته است.

اقتصاددانان و کارشناسان امور بانکی نیز بر این اعتقادند که حضور پررنگ تر بانوان در پستهای عالی و تعین کننده های چون وضعیت در هیئت مدیره و یا حتی مدیر عاملی بانکها می تواند بر کیفیت نهایی در حوزه های چون مدیریت عملیات ، مدیریت ریسک و استراتزی بندی بیفزاید و تحولات مثبت فراوانی را در این عرصه ها به وجود آورد.

در بخش جنبی جشنواره ایران بانک 2010 نیز نشست های تخصصی با حضور فعالان عرصه بانکداری الکترونیک و مسئولان واحد های بانکداری الکترونیکی بانکهای سراسر کشور برگزار می شود که عمده مباحث آن مربوط به امضا دیجیتال ، Core Banking ، هماهنگی بانکها در سیستم بانکداری الکترونیکی و چالشهای پیش رو خواهد بود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی اولین جشنواره بین المللی ایران بانک 2010 به نشانی www.ntpco.ir مراجعه کنند و یا با دبیر خانه این جشنواره از طریق پست الکترونیک به نشانی info@NTPCO.IR ارتباط برقرار کنند . شماره تلفنهای 01512251727 و 01512252661 برای پاسخگویی به علاقه مندان و شماره 09373466485 برای ارسال پیام کوتاه به روابط عمومی جشنواره در نظر گرفته شده است .