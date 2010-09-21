70 درصد از توتون مورد نیاز شرکت دخانیات ایران وارداتی است

مجید مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات صنایع دخانی استان افزود: برخی از قوانین که از سوی دولت به شرکت تکلیف شده منجر به رشد فضای قاچاق در کشور و به تبع آن توقف بسیاری از خطوط تولیدی شده است.

وی همچنین در بیان قوانینی که به بخش صنایع دخانی ضربه می زند، ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 89 افزایش عوارض هر نخ سیگار از 10 درصد به یک درصد و عوارض سیگار وارداتی از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافته است که این موضوع منجر به واردات قاچاق سیگار، آسیب تولید داخلی و کاهش درآمدهای قانونی دولت خواهد شد.

مدیر مجتمع دخانیات گیلان افزود: 25 درصد پولی که باید دولت در زمینه منابع و درآمدهای صنایع دخانی کسب کند با اجرای قانون بودجه امسال عملا از دست می رود، کما اینکه در حال حاضر شاهد 30 درصد قاچاق سیگار در بازار هستیم.

وی با بیان اینکه تولید سیگار به معنای استعمال آن نیست، افزود: براساس آمارهای رسمی هیچیک از کمپانی های مطرح دنیا که سیگار تولید می کنند، مقدار تولید خود را کاهش نداده بلکه بازارهای هدف خود را تغییر می دهند.

مقدادی در ادامه درصد میزان پیامهای سلامتی برروی پاکتهای سیگار را یکی دیگر از مشکلات کاهش رونق این بخش از صنعت عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر باید 50 درصد از سطح هر طرف از پاکتهای سیگار، پیامهای سلامتی نوشته شود.