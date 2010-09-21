14 موسسه تحقیقاتی ملی در استان البرز قرار دارد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از موسسات تحقیقاتی که جنبه ملی دارند، در استان البرز مستقر هستند که این امر بر قابلیتهای پژوهشی استان البرز می افزاید و یک امر مثبت به شمار می آید.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط به اهمیت وجود مراکز مهم تحقیقاتی در استان البرز توجه ویژه ای داشته باشند و شرایطی فراهم شود تا این امر به نفع استان البرز نیز باشد و از پتانسیلهای موجود در این خصوص استفاده شود.

بسیاری از ویژگی های استان البرز و کرج منحصر بفرد است

این مسئول عنوان کرد: بسیاری از ویژگی های استان البرز و کرج منحصر بفرد است که یکی از عواملی که باعث شد که نیاز به استان شدن به وجود آید، همین مسئله بوده است.

نماینده کرج در خانه ملت اظهار داشت: جمعیت استان البرز از بسیاری از استانهای کشور بیشتر است ضمن اینکه تعداد جمعیت دانش آموزی این استان نیز حدود 500 هزار نفر است که این امر بسیار قابل توجه است.

دو منطقه زیبای گردشگری کشور در استان البرز قرار دارد

وی اضافه کرد: همچنین حدود 120 هزار دانشجو در این منطقه تحصیل می کنند و دو منطقه زیبای گردشگری نیز در استان البرز قرا دارند که مربوط به طالقان و جاده چالوس می شود.

اکبریان خاطرنشان کرد: بسیاری از ویژگی های استان البرز جنبه ملی دارد گه اگر به آنها بیش از پیش توجه شود، این امر به نفع کشور نیز هست.

12 درصد از صنعت کل کشور در استان البرز قرار دارد

وی افزود: 12 درصد از صنعت کل کشور در استان البرز قرار دارد که این امر از دیگر ویژگی های مهم این استان است ضمن اینکه وجود شهرکهای صنعتی مهم در استان البرز بر توانایی های صنعتی آن می افزاید.

این مسئول یادآور شد: طبق پیش بینی ها تشکیل استان البرز بسیاری از مشکلات شهرستانهای این استان را رفع می کند و اجازه نمی هد که حجم این مشکلات افزایش یابد که این امر در نهایت به نفع کل کشور نیز هست.

اعتبارات به تناسب نیازها و پتانسیلهای شهرستانها تقسیم شود

وی خاطرنشان کرد: البته لازم است اعتبارات و بودجه به تناسب نیازها و پتانسیلهای شهرستانهای استان البرز بین آنها تقسیم شود و دراین زمینه همه موارد لازم را در نظر داشته باشیم تا بهترین نتیجه به دست آید.

این مسئول افزود: هر یک از شهرستانهای استان البرز ویژگی ها و پتانسیلهای خاص خود را دارند که باید همه آنها به شکل کامل و جدی مورد توجه قرار گیرد.