دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: به این جهت که فلاسفه و اندیشمندان ایرانی میتوانند با متفکرین دیگر فرهنگها ارتباط مؤثر و آسانی برقار کنند، از این جهت فضای بهتری برای آنها مهیا میشود تا به معرفی فلسفه و فیلسوفان ایرانی اقدام کنند .
استاد فلسفه دانشگاه سمنان درمورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز اظهار داشت: مسئله ارتباط مباحث تئوری و نظری با عمل از مسائل عمدهای است که از مدتها پیش مطرح بوده که بشود از آن اندیشههای برتر و والاتر در کارهای عملی هم استفاده و مشکلات عملی را هم برطرف کرد از این جهت موضوع این همایش کمک خوبی است تا رابطه نزدیکی بین متفکران و حوزههای عملی ایجاد تا بتواند آنها را از آن اندیشهها در حل مشکلات یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم یاری دهند.
مدیر گروه فلسفه ادیان دانشگاه سمنان درمورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: بواسطه اینکه شاید آگاهی بعضی متفکران ایرانی و همینطور بعضی اندیشمندان غربی با فلسفههای دیگر با واسطه یا از کانالهای خاصی بوده در این شرایطی که پیش آمده خیلی از واسطهها حذف میشوند و خیلی از اشتراکاتی که از نظر مباحث عقلی و اندیشهای بین این دو گروه وجود دارد بوجود میآید. بهرحال عقل فلسفی و اندیشهای و فکری اشتراکاتی دارد که آنها کمک زیادی به همدیگر میکنند.
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