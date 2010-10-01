دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: به این جهت که فلاسفه و اندیشمندان ایرانی می‎توانند با متفکرین دیگر فرهنگها ارتباط مؤثر و آسانی برقار کنند، از این جهت فضای بهتری برای آنها مهیا می‏شود تا به معرفی فلسفه و فیلسوفان ایرانی اقدام کنند .

استاد فلسفه دانشگاه سمنان درمورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز اظهار داشت: مسئله ارتباط مباحث تئوری و نظری با عمل از مسائل عمده‏ای است که از مدتها پیش مطرح بوده که بشود از آن اندیشه‏های برتر و والاتر در کارهای عملی هم استفاده و مشکلات عملی را هم برطرف کرد از این جهت موضوع این همایش کمک خوبی است تا رابطه نزدیکی بین متفکران و حوزه‏های عملی ایجاد تا بتواند آنها را از آن اندیشه‏ها در حل مشکلات یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم یاری دهند.

مدیر گروه فلسفه ادیان دانشگاه سمنان درمورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفه‌پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: بواسطه اینکه شاید آگاهی بعضی متفکران ایرانی و همینطور بعضی اندیشمندان غربی با فلسفه‎های دیگر با واسطه یا از کانالهای خاصی بوده در این شرایطی که پیش آمده خیلی از واسطه‎ها حذف می‎شوند و خیلی از اشتراکاتی که از نظر مباحث عقلی و اندیشه‎ای بین این دو گروه وجود دارد بوجود می‎آید. بهرحال عقل فلسفی و اندیشه‎ای و فکری اشتراکاتی دارد که آنها کمک زیادی به همدیگر می‏کنند.