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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

همایش روز جهانی فلسفه-64/

همایش فلسفه بستری برای تعامل بی‌واسطه متفکران جهان است

همایش فلسفه بستری برای تعامل بی‌واسطه متفکران جهان است

استاد فلسفه دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران فرصتی برای معرفی فلسفه و فیلسوفان ایرانی به جهانیان است، این همایش را بستری برای تعامل بی‌واسطه متفکران دانست .

دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: به این جهت که فلاسفه و اندیشمندان ایرانی می‎توانند با متفکرین دیگر فرهنگها ارتباط مؤثر و آسانی برقار کنند، از این جهت فضای بهتری برای آنها مهیا می‏شود تا به معرفی فلسفه و فیلسوفان ایرانی اقدام کنند .

استاد فلسفه دانشگاه سمنان درمورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز اظهار داشت: مسئله ارتباط مباحث تئوری و نظری با عمل از مسائل عمده‏ای است که از مدتها پیش مطرح بوده که بشود از آن اندیشه‏های برتر و والاتر در کارهای عملی هم استفاده و مشکلات عملی را هم برطرف کرد از این جهت موضوع این همایش کمک خوبی است تا رابطه نزدیکی بین متفکران و حوزه‏های عملی ایجاد تا بتواند آنها را از آن اندیشه‏ها در حل مشکلات یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم یاری دهند.

مدیر گروه فلسفه ادیان دانشگاه سمنان درمورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل میان فلسفه‌پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: بواسطه اینکه شاید آگاهی بعضی متفکران ایرانی و همینطور بعضی اندیشمندان غربی با فلسفه‎های دیگر با واسطه یا از کانالهای خاصی بوده در این شرایطی که پیش آمده خیلی از واسطه‎ها حذف می‎شوند و خیلی از اشتراکاتی که از نظر مباحث عقلی و اندیشه‎ای بین این دو گروه وجود دارد بوجود می‎آید. بهرحال عقل فلسفی و اندیشه‎ای و فکری اشتراکاتی دارد که آنها کمک زیادی به همدیگر می‏کنند.   

کد مطلب 1155803

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