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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

راه حلهای بخش صنعت نباید مقطعی باشد

راه حلهای بخش صنعت نباید مقطعی باشد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اینکه رفع مسائل بخش صنعت نیازمند راه حلهای علمی کارشناسی است، گفت: باتوجه به اینکه مشکلات بخش صنعت یکباره به وجود نیامده از اینرو راه حلها نیز نباید مقطعی باشد.

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بخش صنعت افزود: مشکلات صنعت در دو حوزه برون مرزی و درون مرزی تقسیم بندی می شود.

وی با بیان اینکه بخش صنعت از ناحیه مشکلات درون سازمانی بیشتر از مشکلات برون سازمانی متضرر شده اظهارداشت: اگر در گذشته صنایع داخلی به دلیل واردات با کم اظهاری و قاچاق قانونی کالا با مشکل روبرو بود درحال حاضر با اعمال مدیریت واردات، به جای آنکه سختی فشار بر روی واردات باشد صنایع اذیت می شوند و در زمینه های مختلف مانند ترخیص کالا و مجوز قانونی با ایراد و اشکالهای متعدد روبرو هستند.

مدیرکل استاندارد گیلان همچنین با اشاره به بررسی لایحه ماده 70 از کمیسیون تخصصی صنایع و معادن به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، این امر را مغایر با بند" ج" اصل 44 اعلام کرد و افزود: کلام مقام معظم رهبری فصل الخطاب است و ایشان در بند" ج" اصل 44 قانون اساسی انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت برمبنای استاندارد های بین المللی و نیز توسعه و ارتقاء استاندارد را مورد تاکید قرار داده اند، اما متاسفانه در برنامه پنجم توسعه لایحه ماده 70 از کمیسیون صنایع و معادن به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سوق یافته است.

وی همچنین تعریف های مختلف استاندارد در کشوردر زمینه های مختلف اعم از آموزش، خدمات، تولید و نیز تفاوت درصدهای آنها را در زمینه های گوناگون مغایر با تجربیات جهانی اعلام کرد.

یوسفی در ادامه از عدم اجرای قانون حذف موازی کاری و رفع موانع سرمایه گذاری انتقاد کرد و گفت: متاسفانه علیرغم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وظیفه وزارت صنایع و معادن در زمینه احراز کامل شرایط استاندارد صنعت چای تا سال 91 هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.

کد مطلب 1155821

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