راه حلهای بخش صنعت نباید مقطعی باشد

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بخش صنعت افزود: مشکلات صنعت در دو حوزه برون مرزی و درون مرزی تقسیم بندی می شود.

وی با بیان اینکه بخش صنعت از ناحیه مشکلات درون سازمانی بیشتر از مشکلات برون سازمانی متضرر شده اظهارداشت: اگر در گذشته صنایع داخلی به دلیل واردات با کم اظهاری و قاچاق قانونی کالا با مشکل روبرو بود درحال حاضر با اعمال مدیریت واردات، به جای آنکه سختی فشار بر روی واردات باشد صنایع اذیت می شوند و در زمینه های مختلف مانند ترخیص کالا و مجوز قانونی با ایراد و اشکالهای متعدد روبرو هستند.

مدیرکل استاندارد گیلان همچنین با اشاره به بررسی لایحه ماده 70 از کمیسیون تخصصی صنایع و معادن به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، این امر را مغایر با بند" ج" اصل 44 اعلام کرد و افزود: کلام مقام معظم رهبری فصل الخطاب است و ایشان در بند" ج" اصل 44 قانون اساسی انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت برمبنای استاندارد های بین المللی و نیز توسعه و ارتقاء استاندارد را مورد تاکید قرار داده اند، اما متاسفانه در برنامه پنجم توسعه لایحه ماده 70 از کمیسیون صنایع و معادن به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سوق یافته است.

وی همچنین تعریف های مختلف استاندارد در کشوردر زمینه های مختلف اعم از آموزش، خدمات، تولید و نیز تفاوت درصدهای آنها را در زمینه های گوناگون مغایر با تجربیات جهانی اعلام کرد.

یوسفی در ادامه از عدم اجرای قانون حذف موازی کاری و رفع موانع سرمایه گذاری انتقاد کرد و گفت: متاسفانه علیرغم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وظیفه وزارت صنایع و معادن در زمینه احراز کامل شرایط استاندارد صنعت چای تا سال 91 هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.