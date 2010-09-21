مهلت ارسال آثار به جشنواره وبلاگ رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، احمد طوبایی مدیر شبکه تلویزیون اینترنتی و پایگاه اطلاعرسانی امام رضا(ع) و دبیر جشنواره وبلاگنویسی و جلوههای فرهنگ رضوی در رسانههای دیجیتال، اظهار داشت: کلیه علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا پانزدهم مهرماه سال جاری فرصت دارند تا با ایجاد وبلاگ و یا سایت اینترنتی مربوط به امام رضا(ع) و یا قراردادن حداقل پنج پست درباره امام هشتم(ع) در وبلاگ خود در جشنواره ثبتنام کنند.
وی افزود: قبلا آخرین فرصت برای ارسال آثار وبلاگنویسان به دبیرخانه جشنواره، 31 شهریورماه اعلام شده بود، که این زمان برای ارائه فرصت بیشتر به علاقمندان برای ایجاد وبلاگهای جدید و یا افزودن پستهای بیشتر تمدید شد.
دبیر جشنواره وبلاگنویسی و جلوههای فرهنگ رضوی در رسانههای دیجیتال تصریح کرد: افرادی که میخواهند در این جشنواره ملی شرکت کنند تا پانزدهم مهرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به وب سایت www.imamrezatv.ir ثبتنام کنند، البته جزئیات مربوط به نحوه شرکت در مسابقه نیز در این پایگاه ذکر شده است.
وی اضافه کرد: پنجمین جشنواره وبلاگ نویسی رضوی و دومین جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در رسانههای دیجیتال از مجموعه برنامههای هشتمین جشنواره بینالمللی فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) از ابتدای شهریورماه با شروع زمان ارسال آثار، آغاز شده است.
طوبایی خاطرنشان کرد: این جشنوارهها به همت شبکه تلویزیون اینترنتی و پایگاه اطلاعرسانی امام رضا(ع)، شبکه قرآن و معارف سیما و دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
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