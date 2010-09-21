به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه خبری حوزه هنری، نمایش های"دیدار"، "خاکی پر از لاله"، "یاور" و"مراسم خاک‌سپاری" عنوان چهار نمایشی است که به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور از 31 شهریورماه تا 7 مهرماه در محوطه باز حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می‌شوند.

"دیدار" نوشته محمد هادی عطایی است و داستان پدری را روایت می‌کند که منتظر پسر رزمنده‌اش است تا اینکه خبر شهادت فرزند را به او می‌رسانند... "خاکی پر از لاله" نوشته خیرالله تقیانی‌پور هم درباره رزمنده‌ای است که دچار موجی گرفتگی شده است و به همین خاطر خانواده‌اش را از دست داده است و همواره با خاطرات گذشته‌اش زندگی می‌کند.

نمایش "یاور" نوشته خیرالله تقیانی‌پور نیز به رابطه دو دوست جوان می‌پردازد که پدر هر دو شهید شده است و می‌خواهند نذر پدران‌شان را که زیارت مشهد مقدس است، برآورده سازند. بر همین اساس پلاک‌های پدران‌شان را با خود به زیارت می‌برند.

هم‌چنین نمایش "مراسم خاک‌سپاری"نوشته تقیانی‌پور روایت دو برادر است که یکی از آنها گنگ است و داستان‌هایی از جنگ را به صورت نقاشی تعریف می‌کند و برادر دیگر این داستان‌ها را روایت می‌کند. علی شریفی، سعید زارعی، محمدهادی عطایی و حمیدرضا اسفندیاری اعضای گروه نقاب هستند که ایفای نقش‌ها را برعهده دارند.

چهار نمایش خیابانی"دیدار"، "خاکی پر از لاله"، "یاور" و "مراسم خاک‌سپاری" به ترتیب از 31 شهریور تا 7 مهرماه از ساعت 17 تا 18 مقابل تالار اندیشه حوزه هنری اجرا می‌شوند.







