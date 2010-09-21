20 هزار زوج گلستانی مهارتهای زندگی را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی ظهر سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: راه اندازی سایت بانوان و آموزش دراستان یکی از راهکارهای عملی برای اطلاع رسانی و موفقیت هرچه بیشتر این طرح دراستان است.

دبیر کارگروه خانواده و بانوان استان، عدم وجود اعتبارو حجم کارزیاد کارکنان را از مهمترین مشکلات ذکر شده درعدم اجرای طرح دربرخی دستگاههای اجرایی دانست.

مهدوی ضمن ارائه گزارشی ازفعالیت های دفتر امورخانواده وبانوان استان درنیمه سال 89 ، ایجاد و راه اندازی سایت امورخانواده وبانوان استان، تدوین برنامه پایش ونظارت از دفاتربانوان فرمانداری ها ودستگاه های اجرایی را از دیگر برنامه دانست.

وی اظهار داشت: تدوین برنامه عملیاتی دفتر امور بانوان و آموزش شیوه برنامه عملیاتی نویسی به کارشناسان و مشاورین امور بانوان فرمانداری های تابعه استان و طراحی بانک جامع اطلاعاتی زنان استان گلستان را از مهمترین اقدامات صورت گرفته ذکر کرد.



در پایان جلسه طرح مشترک دفترامورخانواده و بانوان استانداری وکمیته امداد امام خمینی (ره) استان باعنوان طرح همایش آسیب شناسی خانواده مطرح شد که قرار است در روز ملی خانواده سال جاری برگزار شود.