افزايش سهم دولت در بخش مسكن موجب حل بحران مسكن در كشور خواهد شد

رييس كانون كاردانهاي فني ساختمان در گفت و گوبا خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به مشكلات بخش مسكن افزود: خانه هاي خالي در تهران يكي از مشكلات اساسي اين بخش است واين در حالي است كه افزايش تعداد خانه هاي خالي نقش موثري در افزايش قيمت اجاره مسكن در تهران خواهد داشت .

مهدي موذن در مورد رفع بحران خانه هاي خالي تصريح كرد: شهرداري يا موسسات ذيربط مالياتي بايد شرايطي را فراهم كنند كه نگه داشتن خانه هاي خالي براي صاحبان آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد .

وي با اشاره به فعاليتهاي شهرداري تهران درباره حل بحران خانه هاي خالي گفت: در حال حاضر شهرداري تهران آيين نامه اجرايي در دست تدوين دارد كه بر مبناي آن عوارض ويژه اي از صاحبان خانه هاي خالي دريافت شود .

موذن خواستار توجه مسئولان به حل بحران مسكن در كشور شد و تصريح كرد: تا زماني كه روابط اداري و سيستماتيك در مسئولان بخش مسكن وجود داشته باشد ما شاهد بحران مسكن خواهيم بود .

وي افزايش سهم دولت در بخش مسكن را راهكاري براي حل معضلات اين بخش دانست و تصريح كرد: در حال حاضر سهم دولت در بخش مسكن حدود سه تا پنج درصد است كه درصورت دخالت و نظارت بيشتر دولت در اين بخش شاهد كاهش بحران مسكن خواهيم بود .

کد مطلب 115586