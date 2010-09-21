93.5 درصد جمعیت خراسان جنوبی عضو تعاونیها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از عضویت بیش از 580 هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی در تعاونی ‌ها خبر داد و افزود: در مجموع 15 هزار و 362 نفر در غالب تعاونی‌هایی با گرایش‌های مختلف اشتغال ایجاد شده که این آمار ثبتی بوده و آمار واقعی بیش از این است.

وی با بیان اینکه از آغاز انقلاب تا سال 84 تعداد 660 تعاونی در استان فعال بودند، عنوان کرد: این تعداد از 11 مورد قبل از پیروزی انقلاب به بیش از ‌هزار و 600 تعاونی در حال حاضر افزایش یافته است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی وظیفه تعاون را هدایت، حمایت و نظارت تعاونی‌ها دانست و افزود: دوره ‌های آموزشی و ترویجی در برنامه اداره تعاون است که این دوره‌ها رایگان هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده در راستای برنامه پنجم توسعه امسال باید 10 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شود، اظهار داشت: در این زمینه اداره کل تعاون عهده ایجاد 10 درصد فرصت شغلی در استان است.

خوشایند با اشاره به اینکه هم اکنون 15 هزار و 362 نفر در بخش تعاونی این استان اشتغال دارند، تصریح کرد: هم اکنون 214 تعاونی نیز بطور اختصاصی برای بانوان ایجاد اشتغال کرده اند.

وی ادامه داد: با وجودی که موازی کاری در حوزه اشتغال وجود دارد، اما مقتضای تشکیلات کاری اداره تعاون، اشراف بر سایر دستگاه هایی است که در این حوزه فعالیت دارند زیرا ایجاد اشتغال در قالب تعاونی، یکی از بهترین و کم هزینه ترین شیوه ها برای کارآفرینان است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی یادآور شد: به همین دلیل است که در یک سال اخیر 161 تعاونی برای هزار و 176 نفر در سطح استان اشتغال ایجاد کرده اند.