نیروگاه نکاء هفت درصد برق کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علی اصغری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید مشاوران بانوان دستگاه های اجرایی و فرمانداری های مازندران از نیروگاه شهید سلیمی نکاء افزود: با گذشت 30 سال از عمر نیروگاه هر ساله به میزان بهره وری آن افزوده می شود گفت:‌ امروزه با توجه به مصرف 41 هزار مگاواتی برق کل کشور، این نیروگاه هفت درصد از برق کشور را تامین می کند.

وی اداره نیروگاه شهید سلیمی را بدون نیاز به متخصصان خارجی از افتخارات این نظام و انقلاب برشمرد و افزود:‌ سوخت اصلی این نیروگاه گاز است که انتظار می رود با احداث پالایشگاه در ساری علاوه بر رفع مشکل اشتغال، دسترسی آسان تر به سوخت موجب افزایش بهره وری این نیروگاه شود.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی بیان کرد: امسال پیک مصرف برق در مازندران دو هزار و 550 مگا وات بوده است.

علی اصغری با یادآوری حملات ددمنشانه دشمنان در تخریب نیروگاه، میزان خسارت وارد شده به آن را سه میلیارد تومان عنوان کرد.

زهرا شرف الدین مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ایثارگری رزمندگان و خون شهدا را ضامن برقراری امنیت و خودکفایی کشور دانست.

وی آشنایی بانوان با حساسیتهای کار نیروگاه و نقش بی بدیل آن را در دفاع مقدس از اصلی ترین اهداف برگزاری این بازدید عنوان کرد و گفت: این نیروگاه در سالهای 65 تا 68 سه بار مورد تهاجم حملات هوایی دشمنان قرار گرفت و بخش اعظمی از آن تخریب و در نتیجه آن 25 شهید تقدیم انقلاب شدند.

شرف الدین بازسازی مجدد این نیروگاه در کوتاهترین زمان ممکن توسط متخصصان داخلی را برگ زرین دیگری از انقلاب و پایداری مردم ولایی ایران دانست.

دبیر کارگروه بانوان و خانواده استان نقش زنان متخصص را ادامه فعالیت نیروگاه شایان توجه برشمرد و فرصت دادن به بانوان در کشور برای اثبات توانایی هایشان را از برکات انقلاب بیان کرد.

شرف الدین افزود: اگر پایمردی و خودباوری زنان و مردان و هدایت های داهیانه امام (ره) و مقام معظم رهبری نبود اکنون ایران نیز همچون عراق و افغانستان در بحران به سر می برد.

وی نقش نیروگاه در تامین برق استان و کشور و همچنین برقراری آرامش در خانواده های ایرانی را بسیار قابل توجه دانست

در پایان مشاوران بانوان دستگاه های اجرایی و فرمانداران از بخش های مختلف نیروگاه بازدید کردند و از نزدیک با روند تولید برق آشنا شدند.