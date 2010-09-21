ایران تا 2015 به اهداف توسعه هزاره دست می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، خانم کنسوئلو ویدال، به همراه تعدادی دیگر از روسای کارگزاری های سازمان ملل در ایران در جلسه ای توجیهی برای رسانه ها درباره اجلاس جهانی آرمان های توسعه هزاره سخن می گفت بهاین نکته اشاره کرد که سراسر ایران در مسیر دستیابی به اغلب اهداف تعیین شده آرمان های توسعه هزاره قرار دارد.

ویدال در ادامه گفت :کشور ایران به گونه قابل توجهی از میزان فقر کاسته (آرمان 1)، در آموزش ابتدایی تقریبا به سطح جهانی دست یافته (آرمان 2) از مرگ و میر کودکان کاسته (آرمان 4)، بهداشت مادران را بهبود داده (آرمان 5) با موفقیت شیوع مالاریا و سل را متوقف کرده و در مسیر برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان (آرمان 3) کوشیده است. این دستاوردها عمدتا مدیون تعهد محکم و حمایت از سوی دولت است.

در همین حال ایشان اظهار داشت : اگر ایران بخواهد به تمامی آرمان های توسعه هزاره به گونه ای مساوی دست یابد، این امر مهمی است که توسعه پایدار باشد. "در حالی که بسیاری از آرمان های توسعه هزاره در سطح ملی محقق شده اند، نیازمند این هستیم یقین حاصل کنیم که اهداف در هر استان و بین هر جامعه کشور تحقق یافته اند، و اینکه به فواصل باقیمانده رسیدگی شود."

وی افزود: به منظور تحقق هدف مربوط به اچ آی وی تا 2015 ضروری است توجه بیشتری به گروه های آسیب پذیر مانند جمعیت های مواجه با خطر پذیری بالا مبذول گردد. در حوزه پایداری زیست محیطی، ایران با فرسایش و زوال منابع طبیعی رویارو است که نیازمند توجه است. همچنین در حالی که ایران دستاورد های مهمی در دستیابی برابر به آموزش هم برای دختران و هم پسران داشته، زنان هنوز تنها 14 درصد جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می دهند و راه طولانی در مسیر دستیابی به پست های بالای مدیریتی در پیش دارند.



خانم ویدال خاطر نشان کرد که طی 10 سال گذشته، کشورهای بسیاری مانند ایران، توسعه چشمگیری داشته اند. آرمان های توسعه هزاره منجر به تحولی شگرف شده است. هر چند، دستاوردها شکننده است و مسائل زیادی بر جا مانده که باید در سطح جهانی به وقوع بپیوندد.



وی در پایان افزود: "همچنان که کشورهای جهان در نیویورک به مرور دستاوردهای آرمان های توسعه هزاره می پردازند، تیم سازمان ملل متحد، اینجا در ایران کماکان به تلاش خود در کار از نزدیک با دولت و مردم ایران در حمایت از کشور در دستیابی به اهداف ملی می کوشد. با تعهد قوی و مستمر دولت، تیم کشوری ما یقین دارد که ایران تا 2015 به تمامی آرمان های توسعه هزاره دست خواهد یافت."