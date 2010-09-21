جایزه ویژه کنفرانس اقتصاد زیستی به استاد دانشگاه مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس با عنوان "از ثروت ملل تا ثروت طبیعت"، از سوی مرکز محافظت محیط زیست ایتالیا و با همکاری نهاد برنامه های حمایت از محیط زیست سازمان ملل برگزار می شود.

این پژوهش با عنوان ارتباط بین شاخصهای بین عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است.

کمیته علمی کنفرانس به 10 مقاله برتر از کشورهای در حال توسعه جایزه وی‍ژه سمینار شامل بلیط رفت و برگشت به ایتالیا و هزینه های اقامت و شرکت در سمینار را اهدا کرده است.

دانشگاه مازندران بزرگترین مجموعه علمی دولتی شمال کشور است.