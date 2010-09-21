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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

مصوبه جدید دانشگاه تهران/

سرنوشت روابط عمومی در دانشگاه تهران/ ادغام روابط عمومی با حوزه ریاست

سرنوشت روابط عمومی در دانشگاه تهران/ ادغام روابط عمومی با حوزه ریاست

هیئت رئیسه و شورای دانشگاه تهران تصویب کردند اداره کل روابط عمومی و مدیریت حوزه ریاست دانشگاه تهران در یکدیگر ادغام و مسئولیتی با عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی در ساختار مدیریتی این دانشگاه ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق ضیایی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که در زمان آیت الله عباسعلی عمید زنجانی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران بود، آخرین فردی است که عنوان مدیرکل روابط عمومی در دانشگاه تهران را داشت و طی حکمی از سوی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد.

ضیایی خبر مصوبه هیئت رئیسه و شورای دانشگاه تهران مبنی بر ادغام اداره کل روابط عمومی و مدیریت حوزه ریاست دانشگاه تهران را تأیید کرد.

پیش از این عبدالرضا سیف عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به طور همزمان مدیرکل برنامه ریزی آموزشی و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران بود که پس از انتصاب ضیایی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی به مسئولیت آموزشی خود بازگشت.

کد مطلب 1155896

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