بازنشستگان هنوز باقی مانده سهام سال 88 را دریافت نکرده اند

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 88 با تلاش دولت و شخص رئیس جمهور قانون همسان شدن حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ابلاغ و بر این اساس مقرر شد دو هزار و 500 میلیارد تومان در قالب سهام قابل ارائه در بورس پرداخت شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال 88 مدیرعامل پیشین صندوق تامین اجتماعی با سلیقه خاص خود نه تنها باعث نشد که رضایتمندی بازنشستگان حاصل شود بلکه موجب اعتراض این قشر نیز شد.

خبازها با اعلام اینکه سال گذشته از دو هزار و 500 میلیارد تومان تنها 907 میلیارد تومان در قالب سهام شرکت مخابرات پردا خت شد تصریح کرد: درخواست ما این است که باقی مانده سهام سال 88 هر چه سریعتر وصول شود و این سهام به ریال تبدیل و بین بازنشتگان توزیع شود.

وی با اعلام اینکه دولت در سال 89 هیچ بودجه ای را به این منظور اختصاص نداد اظهار داشت: امسال صندوق تامین اجتماعی از محل منابع مالی خود بر اساس ماده 96 تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان قرار است 6 درصد افزایش مستمری را به بازنشستگان و مستمری بگیران اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هر ماه از 25 تا پنجم هر ماه پرداخت می شود و بنابر اعلام وزارت رفاه قرار است این 6 درصد در فیش حقوق مهرماه بازنشستگان پرداخت شود.

خبازها تصریح کرد: به همکاران توصیه می شود در صورت واریز نشدن این پول در زمان مقرردر فیش حقوقی نگران نباشند چرا که احتمالا این مبلغ به طور جداگانه چند روز بعد به حسابشان واریز می شود.