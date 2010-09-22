به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از اواخر مهرماه در گروه سینمایی آزاد به روی پرده می‌رود. همچنین فیلم "شرط اول" ساخته مسعود اطیابی نیز در همین زمان در گروه سینمایی آزاد اکران خواهد شد.

حامد کمیلی و سحر قریشی در نمایی از "دردسر بزرگ"

حامد کمیلی، فتحعلی اویسی، لیلا اوتادی، رضا داود نژاد، سحر قریشی و... بازیگران "دردسر بزرگ" هستند. این فیلم محصول پویا فیلم به تهیه‌کنندگی حسین فرحبخش و عبدالله علیخانی است. از دیگر عوامل تولید می‌توان به مدیر فیلمبرداری حسین ملکی، فیلمنامه قربان محمدپور و طراح گریم عبدالله اسکندری اشاره کرد.

"شرط اول" روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران این فیلم سینمایی هستند.