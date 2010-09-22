سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه اولیه این فیلم 90 دقیقه‌ای را امیر شادان نوشته و سهیلا گلستانی و من آن را بازنویسی کرده‌ایم. داستان "باد بهشت" در زمان جنگ می‌گذرد و درباره اتفاقهایی در ترکمن صحرا است. تصویربرداری نیمه مهرماه در ترکمن صحرا شروع می‌شود.

تهیه‌کننده این فیلم سعید مهران است و صدابرداری را امیر پرتوزاده انجام می‌دهد، بازیگران حرفه‌ای و محلی در "باد بهشت" مقابل دوربین می‌روند. این فیلم محصول گروه حماسه و دفاع سیما فیلم است.

کاوه سجادی حسینی فیلمهای تلویزیونی "فیلمساز کوچک"،"راه"، "نگرانی"، "آتش زیر خاکستر"، "در همین نزدیکی" و... را در کارنامه دارد.