نیروی دریایی در هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه ‎غافلگیر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری با حضور در جامعه وعاظ تهران در آستانه سیامین سالروز دفاع مقدس به تشریح ماموریت نیروی دریایی و نقش آن در دوران دفاع مقدس و همچنین نیروی دریایی راهبردی پرداخت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان نقش انکارناپذیر و کلیدی روحانیون در دوران دفاع مقدس به اقدامات نیروی دریایی قبل از آغاز تهاجم دشمن اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی در این دوران به هیچ عنوان غافلگیر نشد و پیشاپیش اقدامات دفاعی خود را شروع کرد.
وی ضمن یادآوری حماسه 34 روزه خرمشهر، محور اصلی و مرکزیت این حماسه را نیروی دریایی دانست و اذعان کرد: تنها یگانی که به صورت سازمانی در منطقه وجود داشت و همچنین اولین یگانی که دشمن را شکست داد نیروی دریایی بود.
سیاری در ادامه به حضور فعال نیروی دریایی با همکاری و کمک نیروهای مردمی، نیروی زمینی و سپاه در جلوگیری و شکست حصر آبادان، کوی ذوالفقاری و عملیاتهای خیبر، بدر، والفجر هشت و بیت المقدس یک و سه اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس پدافند از بنادر، سواحل و تمامی سکوهای موجود نفتی در خلیج فارس را نیروی دریایی انجام داد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این مطلب که اقتصاد مملکت رابطه مستقیم با ماموریت نیروی دریایی دارد، اظهار کرد: نیروی دریایی در طول جنگ با انجام بیش از 150 عملیات اسکورت توانست 10000 کشتی تجاری را اسکورت کرده که حدود 300 میلیون تن کالا توسط این شناورها جابجا شد.
وی همچنین تصریح کرد: سرنوشت هر جنگ به دریا ختم میشود که در نهایت نیروی دریایی عراق چون کاری از پیش نبرد محمولههای مورد نیاز خود را توسط کشتیهای تجاری دیگر کشورها تحت پرچم آمریکا درآورده و منتقل میکرد.
سیاری همچنین با اشاره به فرموده فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه "نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است و به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریست" گفت: این نشان از عمق نگاه فرمانده معظم کل قوا نسبت به آینده مملکت و بحث دریا دارد.
در پایان این مراسم حجت الاسلام شجونی دبیر جامعه وعاظ تهران ضمن تقدیر از حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در این جمع با بیان مفید بودن اطلاعاتی که امیر سیاری در اختیار آنان قرار داده بود، وی را فردی موفق در ارائه خدمات بسیار بزرگ در راه خدا دانست.
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