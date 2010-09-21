نیروی دریایی در هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه ‎غافلگیر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب ‌الله سیاری با حضور در جامعه وعاظ تهران در‏‎ ‎آستانه سی‌امین سالروز ‏دفاع مقدس به تشریح ‏ماموریت نیروی دریایی و نقش آن در دوران‏‎ ‎دفاع مقدس و همچنین ‏نیروی دریایی راهبردی پرداخت‎.

فرمانده ‏نیروی دریایی ارتش با بیان نقش ‏انکارناپذیر و کلیدی‎ ‎روحانیون در دوران دفاع مقدس به اقدامات نیروی دریایی قبل ‏از آغاز تهاجم دشمن اشاره‎ ‎‎کرد و گفت: نیروی دریایی در این دوران به هیچ عنوان غافلگیر ‏نشد و پیشاپیش اقدامات‎ ‎دفاعی خود را شروع ‏کرد‎.

وی ضمن یادآوری حماسه 34 روزه خرمشهر، محور اصلی و‏‎ ‎مرکزیت این حماسه را نیروی ‏دریایی دانست و ‏اذعان کرد: تنها یگانی که به صورت‏‎ ‎سازمانی در منطقه وجود داشت و ‏همچنین اولین یگانی که دشمن را شکست ‏داد نیروی دریایی‎ ‎بود‎.

سیاری در ادامه به حضور فعال نیروی دریایی با‏‎ ‎همکاری و کمک نیروهای مردمی، نیروی ‏زمینی و سپاه در ‏جلوگیری و شکست حصر آبادان، کوی‎ ‎ذوالفقاری و عملیات‌های خیبر، بدر، ‏والفجر هشت و بیت‌ المقدس یک و سه ‏اشاره کرد و‎ ‎گفت: ‌در هشت سال دفاع مقدس پدافند ‏از بنادر، سواحل و تمامی سکوهای موجود نفتی در‏‎ ‎خلیج ‏فارس را نیروی دریایی انجام داد‏‎.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این مطلب که‎ ‎اقتصاد مملکت رابطه مستقیم با ماموریت ‏نیروی دریایی دارد، ‏اظهار کرد: نیروی دریایی‎ ‎در طول جنگ با انجام بیش از 150 عملیات ‏اسکورت توانست 10000 کشتی تجاری ‏را اسکورت‎ ‎کرده که حدود 300 میلیون تن کالا توسط ‏این شناورها جابجا شد‎.

وی همچنین تصریح کرد: ‌سرنوشت هر جنگ به دریا ختم‎ ‎می‌شود که در نهایت نیروی دریایی ‏عراق چون کاری ‏از پیش نبرد محموله‌های مورد نیاز‎ ‎خود را توسط کشتی‌های تجاری دیگر ‏کشورها تحت پرچم آمریکا درآورده و ‏منتقل می‌کرد‎.

سیاری همچنین با اشاره به فرموده فرمانده معظم کل‎ ‎قوا مبنی بر اینکه "نیروی دریایی ‏امروز در بسیاری از نقاط ‏عالم و در کشور ما یک‎ ‎نیروی راهبردی است و به چشم یک نیروی ‏راهبردی به نیروی دریایی باید نگریست" ‏گفت‎: ‎‏‌این نشان از عمق نگاه فرمانده معظم کل قوا ‏نسبت به آینده مملکت و بحث دریا دارد‎.

در پایان این مراسم حجت‌ الاسلام شجونی دبیر جامعه‎ ‎وعاظ تهران ضمن تقدیر از حضور ‏فرمانده نیروی دریایی ‏ارتش در این جمع با بیان مفید‎ ‎بودن اطلاعاتی که امیر سیاری در اختیار ‏آنان قرار داده بود، وی را فردی موفق ‏در‎ ‎ارائه خدمات بسیار بزرگ در راه خدا دانست‎.