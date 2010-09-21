به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و،در جلسه روزدوشنبه 29 شهریور که با حضور محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت برمطبوعات برپا شد گزارش نظارتی نشریات مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.

در این جلسه به روزنامه ورزشی "90" به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به استناد بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد و مقرر شد پرونده جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

همچنین به هفته‌نامه "ستاره صبح" به دلیل ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه و درج مطالب تفرقه‌انگیز به استناد بند 4 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

درادامه بررسی نشریات به نشریه "بازی رایانه" به دلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی و ترویج خشونت، منکرات و سایر مصادیق فرهنگ استعماری به استناد بند د ماده 2 و بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

در ادامه جلسه به تمامی مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر اعلام شد تا از ترویج و برجسته نمایی مطالب تفرقه‌انگیز وایجاد تقابل میان مسئولان به هر صورت حتی به نقل از اشخاص حقیقی و حقوقی پرهیز کنند.

همچنین مقرر شد تا به تمامی نشریات تذکر داده شود، از درج آگهی‌های غیر متعارف یا خارج از زمینه تخصصی نشریه که مغایر با شئونات اسلامی و عفت عمومی است یا به بهداشت روانی و سلامت جامعه آسیب می رساند، مستند به ماده 19 قانون مطبوعات اجتناب کنند.

