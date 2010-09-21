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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

نشریات و خبرگزاریها از ترویج مطالب تفرقه‌انگیز پرهیز کنند

نشریات و خبرگزاریها از ترویج مطالب تفرقه‌انگیز پرهیز کنند

در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات مقرر شد تا به مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر اعلام شود، از ترویج و برجسته نمایی مطالب تفرقه‌انگیز و ایجاد تقابل میان مسئولان پرهیزکنند و نشریات نیز از درج آگهی‌های غیر متعارف یا خارج از زمینه تخصصی خوداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و،در جلسه روزدوشنبه 29 شهریور که  با حضور محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت برمطبوعات برپا شد گزارش نظارتی نشریات مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.

در این جلسه  به روزنامه ورزشی "90" به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به استناد بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد و مقرر شد پرونده جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

همچنین به هفته‌نامه "ستاره صبح" به دلیل ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه و درج مطالب تفرقه‌انگیز به استناد بند 4 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

درادامه بررسی نشریات به نشریه "بازی رایانه" به دلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی و ترویج خشونت، منکرات و سایر مصادیق فرهنگ استعماری به استناد بند د ماده 2 و بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

در ادامه جلسه به تمامی مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر اعلام شد تا از ترویج و برجسته نمایی مطالب تفرقه‌انگیز وایجاد تقابل میان مسئولان به هر صورت حتی به نقل از اشخاص حقیقی و حقوقی پرهیز کنند.

همچنین مقرر شد تا به تمامی نشریات تذکر داده شود، از درج آگهی‌های غیر متعارف یا خارج از زمینه تخصصی نشریه که مغایر با شئونات اسلامی و عفت عمومی است یا به بهداشت روانی و سلامت جامعه آسیب می رساند، مستند به ماده 19 قانون مطبوعات اجتناب کنند.
 

کد مطلب 1155939

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