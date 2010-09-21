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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

مرادی به مهر اعلام کرد:

اجرای قطعی هدفمندی در مهر/ مبلغ یارانه را مردم در حسابشان می‌فهمند

اجرای قطعی هدفمندی در مهر/ مبلغ یارانه را مردم در حسابشان می‌فهمند

مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها تعویق یکماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را رد کرد و گفت: این قانون قطعا در موعد قانونی مقرر اجرا می‌شود.

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور قطع مهر ماه زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار است.

وی با بیان اینکه "هیچگاه" اول مهرماه به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت اعلام نشده است، تاکید کرد: قرار است این قانون در مهرماه اجرا شود و تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است اما مردم مطمئن باشند یارانه نقدی در مهرماه به حسابشان واریز می‌شود.

مرادی تصریح کرد: وقتی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود مردم متوجه می شوند که این مبلغ چقدر است و جای هیچ نگرانی نیست. 

کد مطلب 1155945

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