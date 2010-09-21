بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور قطع مهر ماه زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار است.

وی با بیان اینکه "هیچگاه" اول مهرماه به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت اعلام نشده است، تاکید کرد: قرار است این قانون در مهرماه اجرا شود و تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است اما مردم مطمئن باشند یارانه نقدی در مهرماه به حسابشان واریز می‌شود.

مرادی تصریح کرد: وقتی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود مردم متوجه می شوند که این مبلغ چقدر است و جای هیچ نگرانی نیست.