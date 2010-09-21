سد آبسرده هشت هزار هکتار از اراضی بروجرد را پوشش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی امید سیفی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سد آبسرده شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سد با هدف کنترل جریانهای سطحی در محدوده طرح و ذخیره آنها در مخزن سد، توسعه آبیاری اراضی پایین دست و تولید انرژی برق آبی در این منطقه در ساخت است.

وی با بیان اینکه رودخانه آبسرده از سرشاخه های رودخانه دز سرچشمه می گیرد، خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت اراضی کشاورزی سد آبسرده حدود هشت هزار و 400 هکتار خواهد بود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره میزان آورد سالانه رودخانه آبسرده، عنوان کرد: میزان آورد سالانه این رودخانه حدود 81.36 میلیون متر مکعب است.

سیفی با بیان اینکه عملیات ساخت این سد در پایان سال 88 شروع شده، بیان داشت: پیش بینی می شود این سد تا پایان سال 92 به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ظرفیت حجم مخزن سد آبسرده، حجم مخزن این سد را 60 میلیون متر مکعب اعلام کرد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه در حال حاضر حدود 10 درصد است.

سیفی با اشاره به اعتبار برآورد شده برای ساخت این سد نیز عنوان کرد: اعتباری که برای اجرای بدنه سد، تونل و بند تنظیمی این پروژه برآورد شده حدود 54 میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: سد آبسرده شهرستان بروجرد، خاکی با هسته رسی است که دارای دو رشته تونل، بند تنظیم و نیروگاه شش مگاواتی است.